Fed升息台股會跌多久？近3次歷史數據揭答案：1個月平均跌3.99％、3年漲33.74％

聯準會（Fed）於台灣時間今（17）日凌晨宣布升息1碼，主席華許指出，美國經濟走強，通膨仍高於目標，加上地緣政治風險，促使FOMC一致支持升息，美股聞聲下挫。

野村投信表示，統計2000年以來三次降息循環後首次升息的經驗，台股短線易受利率及評價調整干擾，升息後一個月平均下跌3.99%；但一年、二年及三年平均報酬分別達+3.57%、+19.73%及+33.74%。

本輪貨幣政策走勢與2004年相似，皆在降息循環結束約一年後升息，也同處創新科技提升生產力的階段，當年由網路驅動，如今則由AI接棒，未來一年行情仍值得期待。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）基金經理人游景德表示，對台股而言，短線受美債殖利率與外資流向牽動，指數可能偏向震盪，AI龍頭相對具支撐，高估值中小型股、融資股及高負債公司壓力較大；未來一至六個月，企業獲利將取代本益比擴張，成為支撐股價的主要來源，只要AI供應鏈營收、毛利率及獲利預估持續上修，仍可消化部分高利率壓力。

由於聯準會同步上調經濟成長、下調失業率預估，反映本次升息源於需求與資本支出強勁，並非經濟衰退，台股中長期基本面未反轉，但資金將由「有題材」轉向真正具備現金流、訂單及議價能力的企業。

產業配置方面，游景德認為，可能贏家包括AI基礎建設龍頭、美元營收出口商、現金充裕且低負債公司，以及部分金融股，分別受惠訂單與資本支出、美元升值效果及資金成本優勢。

其中，銀行股可望受惠利差與海外收益改善，壽險股則仍須留意長債評價及避險成本波動。

可能輸家則包括高估值未獲利中小型科技股、營建及租賃等高負債公司、仰賴融資的新創、生技與再生能源產業，以及面臨油價與融資成本壓力的航空、下游石化及低成長高股息族群。

展望後市，游景德建議觀察三項指標：

首先，美國10年期公債殖利率5%為評價分水嶺，若升破5.25%，台股估值壓力恐明顯加重； 布蘭特原油若站穩每桶110美元以上，後續升息預期可能再升溫； 觀察外資與台積電等AI權值股表現，若外資賣超但AI龍頭守穩，較偏向結構調整，若兩者同步轉弱，指數修正風險才會升高。

投資策略宜降低槓桿、保留彈性，優先布局具獲利能見度及現金流支撐的企業。

首次升息後台股表現：短期評價承壓 中長期回歸基本面

降息周期 降息循環後

首次升息時間 1個月 1年 2年 3年 2001 – 2003

網路泡沫 2004/6/30 -7.17% 6.89% 14.81% 52.12% 2007 – 2008

金融海嘯 2015/12/16 -5.16% 13.95% 28.18% 19.42% 2019 – 2020

疫情週期 2022/3/16 0.37% -10.15% 16.18% 29.68% 降息循環結束後首次升息，

加權指數各期間平均報酬 -3.99% 3.57% 19.73% 33.74%





本文資料來源：Bloomberg、FED，野村投信整理，2026/9

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