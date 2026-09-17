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Fed升息台股會跌多久？近3次歷史數據揭答案：1個月平均跌3.99％、3年漲33.74％

聯合新聞網／ 綜合報導
野村投信統計2000年以來3次降息循環後首次升息經驗，台股升息後1個月平均報酬為-3.99%，1年、2年及3年則分別為3.57%、19.73%及33.74%。圖／聯合報系資料照片
野村投信統計2000年以來3次降息循環後首次升息經驗，台股升息後1個月平均報酬為-3.99%，1年、2年及3年則分別為3.57%、19.73%及33.74%。圖／聯合報系資料照片

聯準會Fed）於台灣時間今（17）日凌晨宣布升息1碼，主席華許指出，美國經濟走強，通膨仍高於目標，加上地緣政治風險，促使FOMC一致支持升息，美股聞聲下挫。

野村投信表示，統計2000年以來三次降息循環後首次升息的經驗，台股短線易受利率及評價調整干擾，升息後一個月平均下跌3.99%；但一年、二年及三年平均報酬分別達+3.57%、+19.73%及+33.74%。

本輪貨幣政策走勢與2004年相似，皆在降息循環結束約一年後升息，也同處創新科技提升生產力的階段，當年由網路驅動，如今則由AI接棒，未來一年行情仍值得期待。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）基金經理人游景德表示，對台股而言，短線受美債殖利率與外資流向牽動，指數可能偏向震盪，AI龍頭相對具支撐，高估值中小型股、融資股及高負債公司壓力較大；未來一至六個月，企業獲利將取代本益比擴張，成為支撐股價的主要來源，只要AI供應鏈營收、毛利率及獲利預估持續上修，仍可消化部分高利率壓力。

由於聯準會同步上調經濟成長、下調失業率預估，反映本次升息源於需求與資本支出強勁，並非經濟衰退，台股中長期基本面未反轉，但資金將由「有題材」轉向真正具備現金流、訂單及議價能力的企業。

產業配置方面，游景德認為，可能贏家包括AI基礎建設龍頭、美元營收出口商、現金充裕且低負債公司，以及部分金融股，分別受惠訂單與資本支出、美元升值效果及資金成本優勢。

其中，銀行股可望受惠利差與海外收益改善，壽險股則仍須留意長債評價及避險成本波動。

可能輸家則包括高估值未獲利中小型科技股、營建及租賃等高負債公司、仰賴融資的新創、生技與再生能源產業，以及面臨油價與融資成本壓力的航空、下游石化及低成長高股息族群。

展望後市，游景德建議觀察三項指標：

首先，美國10年期公債殖利率5%為評價分水嶺，若升破5.25%，台股估值壓力恐明顯加重；

布蘭特原油若站穩每桶110美元以上，後續升息預期可能再升溫；

觀察外資與台積電等AI權值股表現，若外資賣超但AI龍頭守穩，較偏向結構調整，若兩者同步轉弱，指數修正風險才會升高。

投資策略宜降低槓桿、保留彈性，優先布局具獲利能見度及現金流支撐的企業。

首次升息後台股表現：短期評價承壓 中長期回歸基本面

降息周期

降息循環後
首次升息時間

1個月

1年

2年

3年

2001 – 2003
網路泡沫

2004/6/30

-7.17%

6.89%

14.81%

52.12%

2007 – 2008
金融海嘯

2015/12/16

-5.16%

13.95%

28.18%

19.42%

2019 – 2020
疫情週期

2022/3/16

0.37%

-10.15%

16.18%

29.68%

降息循環結束後首次升息，
加權指數各期間平均報酬

-3.99%

3.57%

19.73%

33.74%


本文資料來源：Bloomberg、FED，野村投信整理，2026/9

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

Fed 升息 台股 降息 聯準會 華許 通膨 00999A主動野村臺灣高息

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台股今年以來多頭氣焰高，讓許多台股ETF資本利得優渥，更是對高息ETF的股利發放增加底氣，統計今年有配息的台股ETF中，單次股利發放超過百億有4檔，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）；其中，00919將發放207.85億元，為史上單次股利發放金額最高、最有家底的台股ETF，預估將有141萬位受益人開心領錢，股利發放日為10月15日。以近20日績效來看，00919以8.92%漲幅表現居冠。

半導體族群強勢 這些ETF一年報酬翻倍

科技、半導體ETF今年以來報酬表現突出，根據統計，兆豐特選台灣晶圓製造（00913）2026年以來至9月15日報酬率達107.6%，近一年更達149.3%，暫居榜首；富邦台灣半導體（00892）今年以來則達97.4%，近一年報酬率135.5%；野村台灣新科技50（00935）今年以來上漲96.4%，近一年報酬率130.3%。法人對於半導體後市仍看好，投資人如青睞這類長期結構性成長族群，可分批布局建立核心部位的關鍵時點。

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