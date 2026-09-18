聯準會升息「0050、00878、00981A要賣？」他急問ETF怎辦…遭反問：為何要賣

一名Dcard網友發文表示，目前手中持有元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）及主動統一台股增長（00981A），看到聯準會決定升息後，開始猶豫是否應該先賣掉ETF，還是繼續長期持有。

聯準會最新宣布升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調升至3.75%至4%。不過升息並不代表股票或ETF一定下跌，市場表現仍會受到企業獲利、資金流向與後續利率預期等因素影響。

貼文曝光後，不少Dcard網友主張繼續持有，有人直言「留著就好幹嘛賣？除非你需要一筆現金」，也有人反問「升息，然後為什麼要賣？」認為不該只因單一利率決策進出ETF。

也有網友認為，若原本就是長期投資ETF，不需要因短期政策變化急著出場，留言表示「買ETF就是長期持有」、「0050那種不用賣，大跌加碼就好」，還有人提醒原PO先想清楚自己究竟是在投資還是投機。

不過留言區仍有另一派主張先賣，包括「先賣掉，年底又要升息」、「問就是賣」等聲音。值得注意的是，聯準會最新點陣圖確實顯示多數官員預估今年底利率仍可能高於目前區間，但實際是否再次升息仍要等待後續決策。

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