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聯準會升息「0050、00878、00981A要賣？」他急問ETF怎辦…遭反問：為何要賣

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會宣布升息1碼，將利率目標區間調升至3.75%至4%，一名持有0050、00878及00981A的投資人擔心是否該賣出ETF，引發Dcard網友熱議長期持有與短線避險策略。圖／聯合報資料照片
聯準會宣布升息1碼，將利率目標區間調升至3.75%至4%，一名持有0050、00878及00981A的投資人擔心是否該賣出ETF，引發Dcard網友熱議長期持有與短線避險策略。圖／聯合報資料照片

一名Dcard網友發文表示，目前手中持有元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）及主動統一台股增長（00981A），看到聯準會決定升息後，開始猶豫是否應該先賣掉ETF，還是繼續長期持有。

聯準會最新宣布升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調升至3.75%至4%。不過升息並不代表股票或ETF一定下跌，市場表現仍會受到企業獲利、資金流向與後續利率預期等因素影響。

貼文曝光後，不少Dcard網友主張繼續持有，有人直言「留著就好幹嘛賣？除非你需要一筆現金」，也有人反問「升息，然後為什麼要賣？」認為不該只因單一利率決策進出ETF。

也有網友認為，若原本就是長期投資ETF，不需要因短期政策變化急著出場，留言表示「買ETF就是長期持有」、「0050那種不用賣，大跌加碼就好」，還有人提醒原PO先想清楚自己究竟是在投資還是投機。

不過留言區仍有另一派主張先賣，包括「先賣掉，年底又要升息」、「問就是賣」等聲音。值得注意的是，聯準會最新點陣圖確實顯示多數官員預估今年底利率仍可能高於目前區間，但實際是否再次升息仍要等待後續決策。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 00981A主動統一台股增長 聯準會 升息 ETF

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台股市值型ETF 火熱

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六檔受益人 雙位數跳增

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金融、高息型 人氣焦點

近期市場持續受到升息預期干擾，台股高檔震盪之際，AI長線需求仍提供科技產業基本面支撐，相關ETF維持市場關注。此外，近周資金亦聚焦金融、高股息等類型，帶動部分台股ETF維持強勢表現，成為盤面資金配置焦點。

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