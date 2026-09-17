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00929「人氣老四」不保了！00918規模狂衝將取而代之…配息率、人氣消長成勝負關鍵

聯合新聞網／ 謝宜孝
大華優利高填息30（00918）與復華台灣科技優息（00929）配息、績效比拚，00918近2年年均配息率12.84%，今年以來含息報酬73.86%，兩項數據均高於00929。（歐新社）
大華優利高填息30（00918）與復華台灣科技優息（00929）配息、績效比拚，00918近2年年均配息率12.84%，今年以來含息報酬73.86%，兩項數據均高於00929。（歐新社）

回顧3年前的台股ETF市場，正是「高股息ETF的天下」，紅透半邊天的高股息投資熱潮，無論是規模、人氣排行...，往往有一半都是高股息族群所佔據。「解定存」、「月月配」等現象級產品問世與投資盛況，依舊令人記憶猶新。

不過在AI所帶起台股史詩級多頭的現在，短短幾年間，台股ETF市值規模出現猛爆式成長，過去基金規模達百億級以上的屈指可數，如今達千億級的ETF竟高達15檔之多，當中則有近半數（6檔）是高股息！

令人好奇的是，那些過往曾經紅透半邊天的高股息ETF，現在還受歡迎嗎？

規模千億級ETF

#名稱（代號）上市日期資產規模(億元)
1元大台灣50（0050）2003.06.3023,550
2元大高股息（0056）2007.12.267,824
3國泰永續高股息（00878）2020.07.206,494
4群益台灣精選高息（00919）2022.10.206,076
5富邦台50（006208）2012.07.174,551
6主動統一台股增長（00981A）2025.05.272,698
7元大台灣50正2（00631L）2014.10.312,541
8凱基台灣TOP50（009816）2026.02.031,897
9富邦科技（0052）2006.09.121,579
10復華台灣科技優息（00929）2023.06.091,526
11大華優利高填息30（00918）2022.11.241,512
12主動統一升級50（00403A）2026.05.121,503
13國泰台灣科技龍頭（00881）2020.12.101,478
14元大台灣高息低波（00713）2017.09.271,088
15富邦NASDAQ（00662）2016.06.171,088

資料來源：e添富

資料擷取時間：2026.09.17

整理：謝宜孝

AI狂潮下高股息跌落神壇？「K型化」成新趨勢

「十年河東、十年河西」這句話竟也適用在股市上！過去熱門的高股息ETF也逐漸出現「K型化」、大者恆大的馬太效應。

也就是說，高股息ETF並非不再受歡迎，而是要看「是哪一檔」。

就以過去最具「現象級」代表性之一的高股息00940，募集當時規模就突破千億元的它，目前規模僅剩600多億，人氣也在今年4月時跌出10名外、至今尚未回歸。至於另一檔現象級、主打國內首檔月配高股息的00929，人氣也不斷銳減、排行第10敬陪末座。

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若將高息ETF三巨頭的0056、00878、00919暫先撇除不看（基金規模與其他高股息差距太大），會發現有2檔高股息——00929、00918規模表現在伯仲之間，兩檔持股重複度也極高（00918有40%持股與00929相同），而00918在高股息族群中人氣也僅次於00929。既然兩者都是高股息、成分股相似、人氣與規模都相近，那麼整體表現會是怎樣的情況？

規模

首先是規模。截至9月16日收盤，00929今年來規模成長約19.83%，而00918規模成長來到87.52%，從年初的800多億膨脹到現在的1500多億、非常驚人。

人氣 （受益人數）

今年來（2026年1月～9月11日）00929人氣不增反減、約有47,740位股民選擇跳車；至於00918，在市值型當道的市場氛圍下，反倒逆勢成長64,482人。

一樣是高股息，為什麼兩檔ETF有如此顯著的差異？答案或許能從配息和報酬上找出答案。

00929、00918配息、績效比拚

以高股息ETF的股民來說，最重要的無非就是兩件事：配息和報酬。畢竟不能一邊領高息一邊卻賠了價差。

 

配息

績效

標的

近2年年均配息率

2年年均配息率

今年來含息報酬

大華優利高填息30（00918）

12.84%

11.88%

73.86%

復華台灣科技優息（00929）

6.96%

7.41%

70.50%

註：近2年為2026.09回推計算、2年度為2024、2025；今年來績效為2026.01.01～09.16

資料來源：XQ全球贏家、Goodinfo!台灣股市資訊網

整理：謝宜孝

由於這2檔ETF掛牌至今只有3年多、也僅有2個完整會計年度的配息紀錄。從表中可看出，無論是用完整會計年度計還是近2年推估計算，00918在配息率上都相對出色。其實若以台灣高股息ETF來說，長期年配息率若有6%左右的水準基本上就算達標，只不過在多頭下高股息ETF往往都會配地非常優渥、進而拉高配息率。

相對地，部分高股息ETF遇到修正行情時，配息額也會大幅減少，而00929配息表現較遜色的原因，主要也是因為2025年配息陷入嚴重縮水，當年度配息率約僅有4.65%。相對00918就穩定不少，每季配息率都有近3%左右的水準，全年配息率約為10%

不過在今年來績效表現上，兩檔ETF相差無幾、差距不到4個百分點。不過要注意的是，畢竟這兩檔ETF掛牌至今時間都不算長，亦無太多過往數據可做參考，未來仍充滿變數。但若只從過去2年多來看，00918的整體表現確實可用「滿有料」來形容。

對於現為高股息「人氣老四」的00929來說，這些跡象會是個人氣跌落、股民下車的警訊嗎？或許答案就藏在投資人心中。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 00929復華台灣科技優息ETF 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 規模 00940元大臺灣價值高息

謝宜孝

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