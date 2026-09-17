升息落地台股歡慶 00406A 年化配息率17% 成交量飆逾38萬張

聯準會如市場預期，在睽違三年多後再度升息1碼。由於市場先前已提前反映升息預期，台股17日開盤後強勢上漲，盤中一度大漲逾千點。法人表示，市場早已預期聯準會將採取升息行動，加上整體經濟仍具韌性、AI長線趨勢未變，帶動台股出現「利空出盡」的反彈行情。展望第4季，儘管通膨疑慮仍將持續干擾市場情緒，但隨著產業進入傳統旺季，對台股後市仍維持偏多看法。

法人指出，上周五美國CPI數據公布後，市場已大致完成對升息預期的定價，部分板塊甚至出現過度反應。目前市場交易反映的利率路徑，比聯準會點陣圖所呈現的預期更為鷹派。因此，即便聯準會後續維持偏鷹立場，對市場造成的額外衝擊預料有限；反之，若未來政策態度轉趨溫和，則有望進一步提振市場信心。短線而言，台股震盪機率仍偏高，但整體產業基本面依舊穩健，投資人可留意逢低布局機會。

盤勢震盪有利於權利金策略發揮收益效果。將於10月5日除息的主動中信台灣收益ETF（009406A），本次維持與上月相同的配息水準，每單位配發0.138元，以目前價格估算，年化配息率約17.3%。受惠於亮眼的配息表現，資金持續流入，截至下午1時，成交量已突破38萬張，暫居所有個股及主動式ETF之冠。

主動中信台灣收益ETF（009406A）經理人張書廷表示，FOMC聲明發布後並未引發市場恐慌，顯示相關利空因素已於先前逐步反映。觀察目前全球資金流向，AI仍是市場最主要的投資主軸，相關受惠族群包括AI伺服器、ASIC、CoWoS、PCB、散熱及光通訊等。其中，PCB、ABF載板與CCL材料族群近期表現相對強勢，顯示市場仍願意給予AI供應鏈較高評價。

張書廷進一步指出，聯準會此次升息的背景，主要來自美國經濟活動穩健、消費支出維持韌性，以及就業市場表現強勁。對以出口為導向的台灣科技產業而言，未必全然是負面訊號。不過，市場目前仍高度關注聯準會年底前是否還有進一步升息空間。若點陣圖持續透露偏鷹訊號，仍可能加劇台股高檔震盪，但在AI需求成長及企業獲利支撐下，中長期展望依舊正向。

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