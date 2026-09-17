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00934換股轉攻勢 納群聯、長榮航 除息旺季後鎖定低基期成長股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股除權息旺季告一段落，高股息ETF布局重心也迎來轉換。中信成長高股息ETF（00934）迎來成分股調整，本次新增群聯長榮航、興富發、文曄及中興電等股票，刪除聯發科、緯穎、亞翔及大立光等成分股，並提高鈊象、技嘉等持股權重。整體布局從除權息旺季掌握股利收入，轉向更重視企業成長潛力的攻擊型配置，鎖定相對低基期、具營運成長或復甦空間的投資機會。

本次新增成分股中，以群聯權重6.72%最受矚目，一舉躍居第三大成分股；長榮航、興富發及文曄權重則分別為2.77%、2.72%及2.27%，中興電為1.74%。既有成分股方面，鈊象權重增加3.53個百分點至6.79%，成為第二大成分股；技嘉增加2.52個百分點至3.07%，大聯大及可成的權重也同步提高，呈現電子與非電子產業並進的布局方向。

從產業配置觀察，相較上半年調整，航運業比重由7.02%提高至12.01%，文化創意由3.26%提高至6.79%，電子通路則由2.24%提高至5.41%。半導體、電腦及周邊設備比重雖分別降至22.01%及20.60%，仍是投資組合的兩大核心，顯示此次調整是在保有科技產業參與度的同時，擴大尋找其他產業的成長機會。

00934經理人張圭慧表示，本次換股的重點，在於「攻擊型」配置不單以科技股比重高低判斷，更著重下一階段的獲利成長來源。新增群聯、提高威剛權重，使記憶體相關布局更加鮮明；搭配廣達、華碩及技嘉等持股，保留AI與運算硬體題材的參與空間，再透過鈊象、航運及電子通路等不同產業，分散成長動能來源。

除權息旺季過後，選股焦點也由當年度股利，逐步轉向未來營運表現。此次調整主軸為尋找相對低基期且具成長性的企業，除了觀察股價位置，更重視獲利能否改善、產業需求是否回升，以及成長前景是否已充分反映於評價，藉由定期換股調整配置，爭取下一階段的資本增值機會。

00934今年的績效與配息表現，也呼應其兼顧成長與收益的產品定位。配息方面，今年5月、6月每受益權單位配發0.25元，7月、8月提高至0.30元，9月進一步增至0.33元，較前次增加一成；今年以來含息報酬率已超過五成，且9月初股價亦改寫掛牌以來新高，反映高股息策略也能參與成長股行情。⁠

此次換股後，00934調整後前十大成分股依序為廣達、鈊象、群聯、長榮、華碩、威剛、聯詠、技嘉、瑞昱及漢唐，涵蓋AI、遊戲、記憶體與航運等領域。隨著布局重心轉向企業成長潛力，00934透過成分股汰換與權重調整，持續落實成長與高息兼顧的投資策略，適合不想錯失台股成長、同時又有收益需求的投資人分批布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

群聯 長榮航 低基期 00934中信成長高股息ETF

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