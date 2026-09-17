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0050是「不知道買什麼」的備胎？長期投資關鍵曝光：免猜高低點也能跟著台股龍頭走

聯合新聞網／ 股手
元大台灣50（0050）追蹤台灣大型權值股，透過指數機制定期調整成分股；對長期投資人而言，核心邏輯在於持續參與市場，而非反覆預測高低點。記者余承翰／攝影
元大台灣50（0050）追蹤台灣大型權值股，透過指數機制定期調整成分股；對長期投資人而言，核心邏輯在於持續參與市場，而非反覆預測高低點。記者余承翰／攝影

很多人常說「不知道買什麼，買0050就好」，聽起來好像沒招時的妥協方案，甚至被當成退而求其次的備胎？說實話，買元大台灣50（0050）也許不說是神操作，但絕非為次等選擇。

0050核心邏輯純粹，直接打包台灣前50大龍頭企業，台積電（2330）等科技巨頭都在裡面。

買進0050等於直接跟著台灣最強的一批公司一起賺錢；根本不用每天猜哪檔是飆股，指數自己會汰弱留強，時間到了就把爛的踢掉、換好的進來，隨時幫你的持股維持最佳戰力。

不少人喜歡自己選股、忙著進出做波段，一心想賺暴利...

但拉長十到二十年來看，真正能打敗大盤的人少之又少；時間複利面前，天天殺進殺出往往只是多繳手續費，還容易追高殺低，總資產反而跑輸老實跟著大盤走的人。

0050身為老牌市值型ETF，最大的價值在於「安心留在市場裡」。

不需要去猜聯準會要幹嘛，也不必天天看盤焦慮高低點；只需有紀律地持續累積股份，把領到的股息再買回去，就能穩穩吃滿台灣頂尖企業的成長果實。

對不想天天盯盤、只想讓資產跟著經濟長大的人來說，買0050從來就不是無奈妥協；是看清市場本質後，主動放開對高低點的執念。而非將就的備胎，用最省心方式，做最清醒的長期投資。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 市值型 ETF 大盤

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