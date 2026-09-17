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台股ETF股利比一比！00919單次發207.85億 奪「股利王」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
4檔單次發放股利百億以上台股ETF。（資料來源:CMONEY、2026/9/16）
4檔單次發放股利百億以上台股ETF。（資料來源:CMONEY、2026/9/16）

台股今年以來多頭氣焰高，讓許多台股ETF資本利得優渥，更是對高息ETF的股利發放增加底氣，統計今年有配息的台股ETF中，單次股利發放超過百億有4檔，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）；其中，00919將發放207.85億元，為史上單次股利發放金額最高、最有家底的台股ETF，預估將有141萬位受益人開心領錢，股利發放日為10月15日。以近20日績效來看，00919以8.92%漲幅表現居冠。

市場法人表示，今年台股高息ETF績效表現有別於去年壓抑，加上大盤在高檔震盪下，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

謝明志強調，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局；整體而言，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險。在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，及消費性電子進入傳統備貨旺季，有望支撐出口與供應鏈動能，惟在股市高檔之際，類股輪動速度快，更加講求主動靈活操作、汰弱留強，建議投資人不妨透過投資組合精選涵蓋獲利能力強之權值龍頭股、受惠AI發展之(準)千金股，及具商機加持之未來龍頭潛力股的主動式市值型ETF來參與，一舉掌握台股核心成長動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 股利 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

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