00918規模破1500億元！一年暴增逾678億…稀飯：成立以來平均年配息近2.9元

大華優利高填息30（00918）昨（16）規模正式突破1,500億元啦！

最新規模來到1,511.71億元。回想去年同時間，00918的規模還只有833.53億元，短短一年多就增加超過678億元，規模成長幅度約81.36%！

而且這段期間，00918的規模也陸續超越不少成立時間更早的ETF前輩們。如今不只是千億級ETF，更正式跨過1,500億元這個門檻，已經是目前台股ETF中規模相當前段班的一檔。

00918這段時間能吸引這麼多資金進來，我想過去的配息表現，應該也是不少投資人持續關注它的原因之一。

它成立至今約3.84年，累計完成14次配息，歷次每單位配息金額合計達10.855元。

如果用每單位累積配息金額÷掛牌年資來換算，00918成立以來平均每年配息金額大約是2.86元。

而把目前規模前五大的高股息ETF放在一起比較，00918的平均年配息金額更是其中最高，尤其近幾次配息表現也持續領先其他幾檔。從過去幾年的配息紀錄來看，確實相當亮眼，也難怪會吸引不少偏好現金流的投資人關注。

不過也要提醒，平均年配息金額只是將成立以來的累積配息換算成年平均，代表的是「過去配息紀錄」，並不代表未來每年都能維持相同的配息水準，實際配息還是要依ETF未來的收益狀況與投信公告為準。

但從規模突破1,500億元，再回頭看成立以來平均每年約2.83元的配息紀錄，00918從過去高股息ETF中的後起之秀，一路成長到現在的千億級大型ETF，近一年的規模成長速度真的蠻驚人的！

不知道有持有00918的大家，是從什麼時候開始買進的呢？

明天（9/18）00918就要除息了，也期待它這一期能夠順利、快速完成填息囉！

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。