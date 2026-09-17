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台股放量大漲 00411A 勁揚3%居原型 ETF 之冠 挑戰票面價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國聯準會如預期升息1碼，美股三大指數雖然收黑，但費半獨強，台指期夜盤也逆勢上漲，為台股今17日開局注入強心針，加權指數早盤氣勢如虹重返46,000點，一度大漲超過1,000點，主動統一前沿科技（00411A）一度飆3%，衝到全市場最強，漲幅超車正2ETF，奪原型ETF漲幅之冠。

台股上演強勁的利空出盡走勢，主要由權王台積電領軍衝鋒，推升大盤成功站穩月線與10日線，走出先前美債殖利率飆高的觀望陰霾。在ETF表現方面，主動式ETF展現出不亞於槓桿型正2ETF的驚人爆發力，主動統一前沿科技（00411A）盤中最高反彈至9.97元，逐步向票面價靠攏，漲幅勁揚逾3%，不僅穩坐原型ETF漲幅之冠，更一度力壓國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、元大台灣50正2等槓桿ETF。

Fed宣布升息1碼並暗示年底前可能再升一次，雖然談話基調仍偏鷹派，但「不確定性消除」對台股反倒成了最大的多頭催化劑。從技術面來看，加權指數在成功防守季線後，今日帶量向上突破，短線底部結構逐漸浮現。反彈伴隨人氣回籠，電子科技族群及主動式ETF有望迎來新一波法人回補行情。

主動統一前沿科技(00411A)經理人郭智偉指出，當前通膨壓力除來自油價外，另一部份來自景氣良性循環的「需求拉動」與「AI投資擴張」。美國經濟成長保持正向，企業獲利亦保持雙位數強勁增長，且配合AI伺服器新品第四季出貨，企業獲利還有上修空間。因此，總體經濟環境短期面臨雜音干擾，但基本面情勢依然穩固，預期股市長線仍將回歸由企業獲利主導的趨勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 美股 00411A主動統一前沿科技

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