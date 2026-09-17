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0050該等大跌再買？「上帝視角」回測顛覆直覺：完美抄底仍可能輸定期定額

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克‧馬朱利整理的歷史回測顯示，即使每次都能精準買在年度低點，完美擇時者長期仍可能輸給定期定額，關鍵在於等待低點期間資金長時間停留場外。圖／聯合報系資料照片
尼克‧馬朱利整理的歷史回測顯示，即使每次都能精準買在年度低點，完美擇時者長期仍可能輸給定期定額，關鍵在於等待低點期間資金長時間停留場外。圖／聯合報系資料照片

許多投資人進入股市，總想精準抓轉折、神準抄底，認為靠波段操作就能甩開定期定額族。然而，投資界著名的「上帝視角（神級擇時）」回測卻顛覆直覺：即使投資人能預知未來，每次都把資金買在全年最低點，長期累積的總資產，仍可能輸給每月固定投入的普通投資人。

這項研究出自美國財務作家尼克‧馬朱利（Nick Maggiulli）在《持續買進》中整理的統計實驗。

他以美股長期歷史數據回測，假設一名擁有「上帝視角」的投資人，每次都能精準抄底；結果發現，完美擇時者長期累積的總資產，仍有超過七成的機率輸給每月固定買進的定期定額投資人。

關鍵就在於等待「完美低點」的過程中，現金閒置時間過長，反而錯過市場長期上漲與複利累積。

這項統計凸顯「留在市場的時間（Time in the market）」往往比「猜測進場時機（Timing the market）」更重要。

抄底者為等待回檔，可能讓大筆資金長時間停在場外；定期定額雖難免買在相對高點，但資金持續參與市場，遇到拉回時也能分批降低平均成本。

若將這套投資邏輯帶入台股指數化配置，老牌市值型ETF元大台灣50（0050）就是代表性標的之一。

0050掛牌超過20年，成分股涵蓋台灣大型權值股；對長期投資人而言，與其一直等待大盤回檔才進場，每月固定投入0050，不必反覆預測聯準會政策或市場高低點，也能持續參與台股核心企業的長期成長與配息。

這項歷史回測帶來的啟示是，面對長期投資，過度追求完美進場點，未必比提早投入並持續累積更有效率；對0050這類指數化投資而言，與其反覆猜測市場轉折，更重要的仍是投入時間、持續累積與長期紀律。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 定期定額 回測 市值型

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