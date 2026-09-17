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小股本台企近三年市值成長逾三倍 這檔 ETF 10月5日開募先卡位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
小股本台企創造大驚奇(資料來源：CMoney、台新投信整理)
小股本台企創造大驚奇(資料來源：CMoney、台新投信整理)

台新投信指出，中小股本AI強勢股，股性更加活潑,只要跟對趨勢浪潮，市值就可能大幅翻倍！根據統計，近三年市值成長三倍以上的台股中，股本80億以下的中小股本公司占比近九成，市值平均成長逾六倍，遠超過大股本公司。展望後市，AI前景仍一片大好，許多中小股AI供應鏈掌握關鍵地位，成長性強勁，長線大行情可期。台新投信率先業界推出首檔聚焦中小股本的主動式ETF台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）將於10月5日開始募集。

台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）經理人沈建宏表示，2026年Computex主軸仍為AI，產業規格升級持續，在AI伺服器方面，多家組裝廠展示VR200解決方案，2027年Nvidia、AMD、ASIC將百花齊放。在散熱方面，AI伺服器散熱需求已由GPU單點解熱升級至CPU、DIMM、ASIC 與系統級液冷整合，Memory Liquid Cooling與Microchannel Lid有望成為Rubin與高階ASIC平台的重要增量來源。在光通訊方面，關鍵解方為CPO，其意義不只是降低PCB銅線損耗，而是把光學連接推進機櫃內部，作為資料中心逐步擺脫距離限制的第一步。上述AI次產業，皆是中小股AI供應鏈的龐大商機。

沈建宏指出，北美CSP大廠Google、Meta資本支出持續上修，印證AI成長性無虞，Google2026年資本支出預期由1,800-1,900億美元上修至1,950-2,050億元，並預告2027年資本支出將顯著增加，反映AI與雲端基礎設施投資加速，公司明確表示，未來資本支出將持續大幅提升，以因應AI需求成長與產能擴充。Meta2026年資本支出指引由1,250-1,450億美元上修至1,300-1,450億美元，管理層對AI需求與運算資源利用率仍具信心。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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