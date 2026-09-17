上市櫃公司8月營收攀新高 主動市值 ETF 掌握台股成長行情

台股上市櫃公司8月營收公布告段落，統計8月整體上市櫃公司營收近6.27兆元，不僅好於市場預期，更寫下歷史新高紀錄，金額較前月成長5.45%、較去年同期大增50.86%，統計今年前8月上市櫃公司營收43.28兆元，年增36.05%，突顯企業營運仍保持強勁增長力道。

市場法人表示，在AI需求強勁下，台股企業營收獲利續強，未來1年預估EPS仍持續上修，相關類股表現可望受惠，當中又尤以競爭力佳的市值龍頭股與受惠AI趨勢而崛起的千金股最值留意，建議投資人也不妨透過選股靈活的主動式市值台股ETF來把握台股成長行情。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，自AI熱潮掀起後，台股結構也由過去的淺碟型、景氣循環型市場，逐步轉型為具爆發力的科技成長型市場。隨著AI持續帶動台灣出口表現與台廠獲利動能，投資台股市值型ETF更是跟進台股成長行情最為便利的方式。值得留意的是，台股市值排名也在AI應用層面的拓展與進入到代理式AI時代後而有明顯變化，因此能因應市況彈性調整持股的主動式台股市值型ETF更是投資人可多加運用的工具，既有權值龍頭股為投組打底，也靈活掌握趨勢商機，增強投組創造超額報酬的能力。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，近期美股受非農就業數據優於預期、美伊衝突反覆，以及油價與美債殖利率維持高檔等因素影響，短線估值擴張空間受到壓抑。不過，全球景氣仍處於擴張階段，企業獲利成長動能持續擴散，加上 AI 代理、雲端基礎建設與高階半導體需求延續，台灣科技供應鏈中長期投資趨勢仍然明確，尤其是AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會，相關類股表現值得關注。

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