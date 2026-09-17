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0055今年漲57.43%超越大盤！金融股6月後狂飆 拳四郎：4檔績效更強
突然發現元大MSCI金融（0055）今年的報酬率57.43%，已經超過了大盤的56.22%。
還記得今年0055的報酬率，一度是所有ETF中墊底的，結果從六月開始金融股一路狂飆，到現在已經超越大盤，真的是非常誇張！
再比較看看我持有的金融股今年的報酬率：
凱基金：127.62%
台新新光金：119.8%
元大金：82.01%
富邦金：60.04%
中信金：39.37%
聯邦銀：16.87%
國票金：8.4%
七檔裡面，有四檔報酬率超過大盤跟0055，有三檔輸，目前金融股自己主動選股的績效還算不錯。
其中聯邦銀已經有預期可能沒有什麼空間再漲上去，所以陸續有在賣出。國票金是今年才開始建倉，表現比較不突出也是可以預期，只能再繼續等待。
我金融股主要比較的對象通常不會是大盤，而是金融股的大盤「金融保險類報酬指數」，而0055的報酬率通常會很貼近金融保險類報酬指數，求方便會直接跟0055做比較。所以只要有贏過0055，我認為我金融股的表現就已經算是及格了。
◎本文獲 拳四郎財務自由之路 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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