00918每單位配發1.5元 9月17日最後買進日

台股近期震盪，資金轉進卡位強勢高股息 ETF氣氛續升溫。大華優利高填息 30（00918）9月18日正式除息，每受益權單位發放1.75元，今（17） 日為參與這次除息的最後買進日。大華銀投信表示，00918依據最新收益分配評價與組成精算結果，這次配息來源100%來自已實現資本利得，反映基金依追蹤指數進行投資組合調整所累積的實現收益，進一步落實收益分配機制。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，市場正加速重估台股中長期的產業價值。科技板塊受惠於高階 AI 伺服器世代更迭、液冷散熱技術量產滲透率急升，加上電子新品備貨旺季強勢到來，龍頭供應鏈接單動能強勁；金融板塊則在利息淨收益穩定與資本市場回溫挹注下，獲利續創高峰，成盤面增添支撐力道。00918 於 7 月換股後精準將緯穎（6669）等AI電子新銳及多檔龍頭金控納入核心配置，緊扣「AI 電子攻頂、金融金控打底」雙引擎，落實全方位攻守兼備的產業戰略。

郭修誠指出，面對大盤震盪拉回，許多投資人常面臨「領了股息、蝕了本金」的貼息痛點示，決定高股息投資價值的核心在於「真給息、能填息」。

00918 追蹤的被動指數嚴選高股利率與業界首創歷史高填息率雙因子機制，從源頭精選獲利充沛企業，並依據過去最多15次填息完成度進行排序，擺脫貼息陷阱；過去13次除息寫下77%成功填息紀錄，充分展現高填息選股邏輯的防禦韌性與資本實力。投資人若想完整把握台股第4季旺季與年終紅包行情，可把握9月17日最後買進期限，亦可善用股息再投資（DRIP）與定期定額雙軌策略，極大化長期投資效果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。