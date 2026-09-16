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四檔台股ETF 發百億股利

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股今（2026）年多頭氣焰高漲，許多台股ETF資本利得優渥，增加股利發放底氣，近期包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、國泰永續高股息及元大台灣50等四檔台股ETF，單次股利發放皆超過百億元。

法人表示，在指數高檔震盪下，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的工具。

在四檔發放股息逾百億元中，群益台灣精選高息將發放207.85億元，成為史上單次股利發放金額最高的台股ETF，預估將有141萬位受益人開心領錢，股利發放日為10月15日。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也希望能在市場震盪中多一層韌性保護。

台股高息ETF有股息，又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的投資人，參與台股投資的好選擇。

謝明志指出，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局。

投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

國泰永續高股息8月18日除息後，歷經11個交易日順利填息，並於本月11日發放配息。目前投資組合布局金融與科技兩大主軸，金融股占33.82%、電腦及週邊設備占24.13%、半導體占16.25%。

國泰投信表示，13家金控獲利已出爐，今年前八個月累積稅後純益合計達5,789億元、年增59.1%；科技方面，受惠AI資本支出持續擴張，以及蘋果新機上市帶動消費電子需求，相關供應鏈營運可望持續暢旺。

展望後市，在企業獲利與產業趨勢支撐下，金融、AI及消費電子仍具成長動能，透過跨產業布局，除掌握科技成長契機，更能兼顧金融業獲利動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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