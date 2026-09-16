科技半導體ETF績優 今年來00913漲逾106%奪冠

AI產業近期頻傳逆風訊息，科技股震盪加劇，但今年來在台股掛牌的ETF績效前段班幾乎由半導體、科技主題包辦。法人表示，科技股漲幅已大，出現獲利了結並不意外，但中長期仍應觀察企業獲利、資本支出與實際需求，短線震盪可視為布局時機。

觀察今年以來ETF績效排行，兆豐台灣晶圓製造（00913）以106.69%居冠，富邦台灣半導體上漲96.82%居次，野村臺灣新科技50以94.79%排名第三；台新臺灣IC設計、中信關鍵半導體及群益半導體收益分別上漲92.82%、92.21%及87.68%，清一色與科技、半導體產業高度相關。

野村臺灣新科技50基金經理人林怡君表示，尖端模型研發速度即使放慢，並不等同AI或算力需求消失，即使下一代大型模型推出時程拉長，安全測試、模型更新及資安監控仍需要大量運算資源，未來算力用途可能由訓練逐步轉向推論與企業端應用，雲端業者也有更多時間提升既有GPU使用效率與投資報酬率，因此不宜直接解讀為資料中心需求反轉。

台新臺灣IC設計ETF投資團隊表示，台股昨（16）日盤面以電子股回穩最為關鍵，在AI基本面仍具支撐下，半導體股的記憶體族群成為市場關注焦點；預估法人看好AI基建浪潮持續下，仍可望在AI、半導體、記憶體等具基本面題材族群押寶，一般投資人除選股外，亦可考慮以記憶體、IC設計次產業為布局主軸的半導體主題ETF，參與AI半導體缺貨瓶頸財，捕捉半導體股輪動契機。

林怡君指出，部分高估值AI股累積漲幅後，可能面臨獲利了結壓力，但若尚未看到雲端服務商（CSP）明顯下修資本支出或AI伺服器砍單，較偏向高檔修正與資金輪動。

中長期來看，AI安全管理與監管制度逐步完善，反而有助提升企業採用AI的信任度，擴大商業化空間。

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