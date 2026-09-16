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法人看好AI需求強勁 主動市值型ETF迎成長行情

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上市櫃公司8月營收再創新高，年增50.8%，優於市場預期。法人指出，AI需求強勁，台股企業營收及獲利可望續強，未來一年預估獲利仍持續上修，相關類股可望受惠，建議投資人透過主動式ETF來把握台股成長行情。

投信表示，AI熱潮掀起，台股結構由過去的淺碟型、景氣循環型市場，逐步轉型為具爆發力的科技成長型市場。隨著AI持續帶動台灣出口與台廠獲利動能，投資台股市值型ETF更是跟進台股成長行情最便利的方式。

在AI應用層面拓展與進入代理式AI時代後，台股市值排名出現明顯變化。因此，能因應市況彈性調整持股的主動式台股市值型ETF，更是投資人可多加運用的工具，既有權值龍頭股為投資組合打底，也靈活掌握趨勢商機，增強創造超額報酬的能力。

主動群益核心50 （00415A）經理人許育誌表示，看好三大主軸所帶來的結構性成長機會，即AI伺服器升級、光通訊規格提升、先進製程資本支出擴張，預期都將受惠AI代理、雲端基建與高階半導體需求延續。

聯博投信副總經理林炳魁表示，市場將持續聚焦AI投資循環的延續性、美國貨幣政策方向及企業獲利成長動能。短期而言，第3季財報、月營收及2027年展望陸續公布，市場波動可能維持高檔，個股基本面與獲利差異重要性也將進一步提高。

林炳魁指出，主動聯博動能50聚焦具產業領導地位、穩定現金流、高股東報酬率及長期成長潛力的企業，並透過主動選股及風險控管機制，靈活掌握不同產業帶來的投資機會。在科技領域，這檔ETF透過半導體等核心產業參與AI與數位轉型趨勢；並布局金融及收益型標的，以分散單一產業或投資主題的集中風險。

永豐投信認為，雖然市場短期可能受到政策、利率及資金流向等影響而波動，但科技業長期成長趨勢值得關注，主動選股策略看好。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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