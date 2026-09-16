00919和00929指數定期審核結果 成分股維持不變

大華優利高填息30（00918）本期也確定每單位配發1.75元，以公告日（9/16）收盤價35.68元計算，單季殖利率約4.9%。 本期股利100%來自「已實現資本利得」，所以不用擔心補充保費，這筆股利收入也不用納入綜所稅計算！ 從第一階段配息公告時的收盤價34.61元來看，截至公告日股價已上漲約3.09%，同期大盤反而下跌約0.46%。 而從昨天分享的規模前15大ETF績效比較也能看到，00918從6月高點至今不僅沒有回落，反而進一步上漲12.58%，更是這15檔ETF中表現最好的一檔，領先其他規模前15大ETF。

2026-09-16 15:35