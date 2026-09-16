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00919和00929指數定期審核結果 成分股維持不變

中央社／ 台北16日電

台灣指數公司今天公告多檔指數定期審核結果，其中熱門高股息ETF群益台灣精選高息（00919）追蹤的「特選台灣上市上櫃精選高息指數」，以及復華台灣科技優息（00929）追蹤的「特選台灣上市上櫃科技優息指數」，成分股皆維持不變。

其他指數方面，台新台灣半導體30 ETF（00904）追蹤的「台灣全市場半導體精選30指數」，新納入台勝科、萬潤等2檔成分股，同時刪除創見、頎邦等2檔。

中信成長高股息ETF（00934）追蹤的「特選台灣上市上櫃優選成長高股息指數」，總共新納入20檔成分股，包括中興電、宏碁、興富發、裕民、陽明、華航、長榮航、台灣高鐵、玉山金、兆豐金、中信金、第一金、文曄、材料-KY、遠傳、和碩、上海商銀、元太、群聯、潤泰新。

同時包括聚陽、東和鋼鐵、聯電、微星、聯發科、華南金、富邦金、大立光、信邦、健鼎、緯創、玉晶光、崇越、遠雄、中租-KY、群益證、亞翔、緯穎、可寧衛、中保科等20檔原成分股遭刪除。

富邦旗艦50 ETF（009802）追蹤的「台灣上市上櫃旗艦動能50指數」多達23檔成分股新納入，包括台泥、東元、華城、亞德客-KY、大成鋼、英業達、微星、廣達、可成、興富發、漢翔、富邦金、國泰金、凱基金、永豐金、神基、信邦、聯詠、祥碩、中租-KY、台塑化、緯穎、億豐。

同時刪除東陽、遠東新、和泰車、鴻準、京元電子、聯發科、櫻花建、長榮、裕民、陽明、台中銀、台企銀、遠東銀、潤泰全、大立光、精材、嘉澤、大聯大、日月光投控、亞翔、啟碁、采鈺、元太等23檔原成分股。

台灣指數公司表示，上述成分股異動或權重調整，將自9月16日交易結束後、9月17日起生效。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

成分股 指數 高股息ETF

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