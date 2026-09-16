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00934、00904等三檔台股ETF換股名單出爐

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成

台灣指數公司16日公告包含台新台灣半導體30（00904）、中信成長高股息（00934）、富邦旗艦50（009802）共三檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自9月16日交易結束後生效（亦即9月17日起生效）。

台新台灣半導體30追蹤台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數，此次新增及刪除各兩檔，新納台勝科、萬潤；刪除創見、頎邦。

中信成長高股息追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃優選成長高股息指數，此次新增及刪除各20檔，且指數定期審核生效日（含）起設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在3個交易日內調整，新增中興電、宏碁、興富發、裕民、陽明、華航、長榮航、台灣高鐵、玉山金、兆豐金、中信金、第一金、文曄、材料*-KY、遠傳、和碩、上海商銀、元太、群聯、潤泰新；刪除聚陽、東和鋼鐵、聯電、微星、聯發科、華南金、富邦金、大立光、信邦、健鼎、緯創、玉晶光、崇越、遠雄、中租-KY、群益證、亞翔、緯穎、可寧衛*、中保科。

富邦旗艦50追蹤台灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，此次新增及刪除各23檔，新增台泥、東元、華城、亞德客-KY、大成鋼、英業達、微星、廣達、可成、興富發、漢翔、富邦金、國泰金、凱基金、永豐金、神基、信邦、聯詠、祥碩、中租-KY、台塑化、緯穎、億豐；並刪除東陽、遠東新、和泰車、鴻準、京元電子、聯發科、櫻花建、長榮、裕民、陽明、台中銀、台企銀、遠東銀、潤泰全、大立光、精材、嘉澤、大聯大、日月光投控、亞翔、啟碁、采鈺、元太。

此外，追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數的群益台灣精選高息和追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數的復華台灣科技優息都只有進行權重調整。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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