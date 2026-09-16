00918配息1.75元「100%資本利得」！免扣二代健保…孫太：配息底氣到明年第三季

大華優利高填息30（00918）期後公告出爐啦

最近高股息ETF的話題王絕對是00918，前陣子預估要配1.75元（推估年化配息率20%），消息一出，大家都嗨翻了！

有粉絲開心表示：「真開心！存到一隻低調的王者。」

也有人曾經賣飛，還好後來又買回來，懊悔當時買太少。

甚至有位粉絲表示，這一季光00918就可以領到92萬元。

當然，也有人遺憾地說：「一直想等它跌下來再買，結果再也等不到。」

有人開心領息、有人後悔買太少，也有人擔心現在才買是不是太晚，這些都是投資過程中，常會經歷過的真實感受。

來來來！今天00918期後公告正式出爐。

本次配息組成 股利所得：0% 已實現資本利得：100% 收益平準金：0%

代表這次不管領多少，通通不用併入綜合所得稅，也不用扣二代健保補充保費，對每年領息比較多的人來說，真的很有感！（每次配息組成不同，還是要以當期公告為準。）

配1.75元的底氣 從哪裡來？

簡單來說，從國巨、聯電等個股上賺到的獲利，放進口袋後，並拿出一部分給投資人。

5月份時，00918每單位資本損益平準金大約10元，才短短4個月就已經增加至18.41元（9/15官方資訊）代表這段期間帳上累積的資本損益明顯增加。

如果按照目前已實現資本利得及本次1.75元的配息水準估算，即使配到2027年第三季（1.75*4次=7元）都沒問題！

換句話說，這次不只完全沒有動用股利所得，也沒有為了配出1.75元，就把先前賺到的錢一次全部發光，後面還留有一些銀彈。

對於重視長期現金流的投資人來說，比起某一季突然配得很多，我認為「配完之後還剩多少」，其實更值得關注。

當然，現在帳上有錢，不代表未來配息金額已經鎖定。

因為市場行情、基金規模與成分股表現都可能改變，每一季實際配多少，還是要以當時的公告為準。

而且，「有錢可以配」與「投資人能不能持續獲得好的總報酬」，仍是兩件不同的事。

配息發出去後，ETF淨值也會同步扣除。

因此，我接下來更關心的，不只是下一季能不能繼續配1.75元，而是舊的獲利發出去後，能不能透過後續選股與換股，再把新的獲利賺回來。

結論

配得多當然開心，接下來能不能順利填息、總資產繼續成長？現金流穩定入帳當然值得開心，領完股息後，總資產還能繼續往上走才是關鍵。

魚與熊掌兼得，是我心中更理想的狀態。

最後，再次恭喜00918的股民們！

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