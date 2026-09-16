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黃金投資邁入3.0時代！兆豐美國黃金礦業ETF 10月6日正式募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
黃金投資邁入「3.0時代」！資料來源：兆豐投信
黃金投資邁入「3.0時代」！資料來源：兆豐投信

全球去美元化、地緣風險反覆，驅使全球黃金價格於自8月起重啟攻勢。全球央行自2020第4季至2026年第2季，已連續23個季度保持淨買入，顯示黃金已晉升為全球主權基金與各央行的必備核心戰略儲備。

為協助投資人掌握黃金行情的擴大效應，兆豐投信看準市場需求，將於10月6日起正式募集全台首檔聚焦美國金礦企業的「兆豐美國黃金礦業ETF（009832）」，為台灣投資人打造直通國際黃金資產市場的橋樑，透過台股集中市場即可輕鬆配置。

在傳統追逐現貨或商品期貨策略彈性面臨考驗下，具備「營運槓桿」效應的金礦企業正成為優化資產配置的最新焦點。黃金採礦產業的核心特性在於營業利益對金價的高敏感度。採礦商的探勘、設備與營運成本相對固定，當國際金價越過損益平衡點時，新增營收將直接反映於盈餘，使得金礦股展現出高於金價本身的價格彈性。另外，國際地緣政治衝突加劇，各國政府為降低外匯存底風險，掀起前所未有的「去美元化」浪潮。

另外，國人傳統投資黃金，早期多以銀樓購買實體金條、金飾為主的「1.0時代」，隨著投資環境演進至銀行購買黃金存摺或商品期貨ETF的「2.0時代」。然而，實體黃金存在買賣價差大與保管風險問題，黃金存摺則無法孳息，資金運用效率相對受限。與單純持有現貨不同，黃金礦業公司屬於實體運營企業，會按其股利政策決議是否以股利回饋股東。此外，金礦龍頭亦能透過收購中小型礦脈擴充黃金儲量，享有併購帶來的溢價空間。黃金礦業ETF掛牌後交易流程與一般股票完全一致，免去保管黃金的不便，是攻守兼備的現代化貴金屬配置方案，也可以說是邁入了「3.0時代」。

兆豐投信計量投資團隊表示，各國央行持續增持實體黃金，為整體金價奠定支撐力道，直接帶動上游開採產業的中長期榮景。兆豐美國黃金礦業ETF追蹤由ICE Data Indices與台灣指數公司合作編制的「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，嚴格篩選在美國掛牌、具高產業純度與充沛流動性並具備規模與成本優勢的黃金開採龍頭，另涵蓋全球前三大貴金屬權利金與金屬流企業，以「輕資產」模式直接參與金礦商的營運成長。在全球地緣政治不確定性之下，投資人能藉由009832跟隨全球央行的資產多元化步伐，助攻投資人卡位戰略資產的投資選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

黃金 兆豐 ETF

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