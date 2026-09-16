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00918配息1.75元全是資本利得！逆勢抗跌漲贏大盤 明天最後上車日
大華優利高填息30（00918）本期也確定每單位配發1.75元，以公告日（9/16）收盤價35.68元計算，單季殖利率約4.9%。
本期股利100%來自「已實現資本利得」，所以不用擔心補充保費，這筆股利收入也不用納入綜所稅計算！
從第一階段配息公告時的收盤價34.61元來看，截至公告日股價已上漲約3.09%，同期大盤反而下跌約0.46%。
而從昨天分享的規模前15大ETF績效比較也能看到，00918從6月高點至今不僅沒有回落，反而進一步上漲12.58%，更是這15檔ETF中表現最好的一檔，領先其他規模前15大ETF。
除了股價表現之外，這段期間00918的規模跟受益人數也明顯增加。
第一階段配息公告前，00918規模約1,177.63億元，截至昨日已經來到1,467.23億元，增加約289.60億元，成長約24.59%。
受益人數也從26萬8,954人增加至31萬6,757人，短短這段期間就多了4萬7,803人，成長約17.77%。
從股價、規模到受益人數都同步往上，也看得出來這次配息公告後，00918確實又吸引不少資金跟投資人進場。
如果想參與本期除息，最晚要在明天（9/17）前買進或持有，9/18 除息，並預計在 10/15 發放股利。
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