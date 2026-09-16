8月投信基金總規模16.44兆創高 台股 ETF 最夯 主動式市值型最看俏

投信投顧公會最新統計資料8月底投信各類型基金規模出爐，8月單月增加8,065.3億，整體規模創新高來到16.44兆；進一步觀察各分類基金規模增減，8月規模以台股ETF增加3,689.96億為各類型基金規模增加之冠，台股基金增加3,319.66億、海外股票基金增加339.31億分占二、三名。整體來看，台股基金ETF還是持續發熱。

市場法人表示，在投資布局方面，隨著市場資金輪動快速，建議投資人可透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式市值台股ETF來掌握行情。

群益投信台股研究團隊表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，大盤在高檔震盪下，接下來面臨的挑戰更為複雜，在操作策略上，建議可採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。建議投資人可以台股ETF參與台股未來上漲契機。

群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志指出，隨著AI商機不斷擴大，AI需求也轉變成長期、結構性需求，預期台股企業從上游晶片半導體廠商到下流零組件及組裝營運都將迎來高成長。AI題材與供應鏈需求具利多效益，台股成長有撐。整體來看，股市短期不確定性仍高，不過長期來看，在AI成長趨勢不變下，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。整體而言，行情機會大於風險，建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

主動群益核心50 （00415A）經理人許育誌表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前整體趨勢並未改變或下修。市場預期台股企業明年獲利有望繳出近28%的增長，在獲利表現保持強勁下，亦有助支持股市表現，故短期整理不影響股市長多趨勢。

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