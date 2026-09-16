00406A 連兩次配息0.138元 年化上看17%吸睛 成交量19.8萬張居ETF冠軍

主動中信台灣收益ETF（00406A）15日公告第三次收益分配評價結果，每受益權單位預估配發0.138元，年化配息率上看17%，持續吸引投資人關注。16日交易熱絡，成交量已突破達到19.8萬張，居所有ETF之冠，群益台灣精選高息（00919）也有11.9萬張，居第四，顯示收益與配息題材仍成為市場焦點。

00406A經理人張書廷表示，近期台股回檔主要受到國際油價攀升、美債殖利率走高，以及聯準會利率會議前觀望氣氛升溫等因素影響，研判較偏向資金面與評價面修正，尚未改變AI產業的中長期成長趨勢。目前市場仍處於「利率壓力猶存、AI基本面不變」的格局，短線指數可能維持震盪，但具基本面支撐的企業，拉回可作為第4季前分批布局的觀察機會。

台灣最新出口表現，也為產業基本面提供佐證。根據財政部統計8月出口達824億美元，年增41%、月增9.4%，創歷年單月新高，並寫下連續34個月正成長；當月出超223億美元，同創單月新高。累計今年前八月出口達5,743.4億美元、年增44.2%，顯示台灣供應鏈外銷動能仍然強勁。

張書廷指出，展望後市，可從四大動能觀察台灣企業的成長機會。第一，AI與高效能運算帶動零組件升級。隨運算需求增加，晶片、伺服器及相關零組件規格持續提升，成長機會不僅來自出貨數量，也包含高階產品比重與單位價值提高。具備技術門檻、量產能力及客戶認證優勢的企業，可望持續受惠。

其次，AI應用深化，支撐算力與基礎設施需求。隨AI逐步導入企業營運與各類服務，雲端服務供應商持續建置AI基礎設施，有助延長相關供應鏈的需求周期。台灣在半導體與AI硬體製造具備完整產業聚落，可望掌握應用擴散帶來的長期商機。

第三，行動裝置新品帶動備貨與銷售。國際品牌密集推出新品，相關拉貨及銷售效應有助支撐電子供應鏈下半年營運。後續應觀察終端銷售能否延續，以及新品規格升級對零組件需求的實際貢獻，從中挑選具成長性與合理評價的企業。

第四，部分電子供應鏈供給吃緊，帶來價格調整機會。當需求成長快於產能擴充，具關鍵技術與供應能力的企業，有機會提升議價能力。不過，供應瓶頸也可能限制出貨或增加下游成本，因此仍須區分個別公司的受惠程度，觀察漲價能否實際轉化為獲利成長。

張書廷表示，台股仍有基本面支撐，但企業受惠程度及評價差異將使個股表現分化。

00406A透過主動選股，依訂單能見度、獲利展望與股價評價調整配置，布局台灣AI產業鏈成長潛力股；同時搭配掩護性買權策略，收取選擇權權利金，增加投資組合收益來源，並爭取緩衝部分市場下跌損失。

根據中國信託投信官網，00406A本次每受益權單位預估配發0.138元，最後買進日為10月2日，除息交易日為10月5日，收益分配預計於11月2日發放。

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