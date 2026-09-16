台股大漲 個股成交前五大四檔 ETF 友達衝到第一 零股成交第一00919

台灣資本市場迎來首檔連結全球股市的ETF，引發指數化投資圈熱議。過去投資人建構跨國多元資產配置，多依賴美股代號VT（先鋒全世界股票ETF）搭配公債。 財經專家辣媽Shania與搭檔滔哥於節目中指出，隨著台版全球ETF「009826」上市，加上愛爾蘭註冊的VWRA與新掛牌的FWRA，目前共有4檔全球型ETF可供選擇。 投資人挑選時切忌只看表面管理費，應從指數覆蓋、稅務成本及資金彈性三大維度綜合考量。

2026-09-16 10:37