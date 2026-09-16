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台股大漲 個股成交前五大四檔 ETF 友達衝到第一 零股成交第一00919

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股16日開高走高，盤中收復46K大關，投資人也勇於買進ETF，高股息ETF明顯受到投資人青睞，盤中成交量前五大有四檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾12萬張排名第二，群益台灣精選高息（00919）逾10萬張排名第三，主動統一台股增長（00981A）逾9萬張排名第四，復華富時不動產（00712）逾8萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾21萬張排名第一。

至於盤中零股成交量前五大，包括群益台灣精選高息（00919）有314萬，元大台灣50（0050）有226萬，台積電（2330）有160萬，主動統一台股增長有133萬，聯電（2303）有77萬，前五大有三檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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