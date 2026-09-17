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0050還是比特幣？大一新生求投資建議 網答案出乎意料：青春無價

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大一新生想在畢業前累積資產，考慮投資0050或比特幣並上網尋求建議，不少Dcard網友卻認為，現階段更值得投入的是學業、專業能力與自己。圖／聯合報系資料照片
一名大一新生想在畢業前累積資產，考慮投資0050或比特幣並上網尋求建議，不少Dcard網友卻認為，現階段更值得投入的是學業、專業能力與自己。圖／聯合報系資料照片

一名剛升大一的學生在Dcard股票板發文表示，希望能在大學畢業前存下一筆錢，因此開始研究投資方式。目前考慮的選項包括比特幣（BTC）與元大台灣50（0050），也好奇是否還有比0050更適合的投資選擇。

原PO的問題引來不少網友提供不同方向，有人認為0050適合長期投資，也有人直接點名正2、個股、比特幣等選項。不過留言區出現最多次的答案，反而不是另一檔股票或ETF，而是「投資自己」。

有網友認為，大學生目前能投入市場的本金可能有限，相較於花大量時間研究如何讓幾千元、幾萬元獲得更高報酬，現階段把時間投入學業、專業能力與人際關係，對未來可能更有價值。

也有留言建議，如果真的有閒錢想開始投資，可以考慮交給指數型投資，自己則把更多時間留給大學生活與提升能力。另有網友提出「0050＋009826」或「0050＋VT」等組合，但這些都屬於個別網友的投資看法。

留言區因此出現相當有趣的反差，原PO原本想尋找「比0050更好的投資」，不少網友最後卻把答案拉回大學生自己身上，直言「投資自己」、「先花心思在學業和專業上」，甚至有人提醒「先留給自己青春」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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