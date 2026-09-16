006208漲到200多元「未來一定會分割？」他決定買進 網：成本根本沒變

一名網友在Dcard股票板發文表示，自己準備買進富邦台50（006208），其中一項理由是相信006208未來會進行分割。他認為，目前股價已來到200多元，若未來進一步漲到300元甚至400元，可能會有分割的機會。

原PO也提出同時持有元大台灣50（0050）與006208的想法，認為兩檔ETF價格不同，未來退休需要資金時，可以依照需求決定賣出哪一檔。至於006208配息較多的問題，他認為收到配息後再自行投入即可。

不過這套想法引起不少Dcard網友討論，最多人聚焦在「分割」本身。有網友直接提醒，「分割後你的成本還是一樣」、「分割一百次你的資產也不會增加」，認為不能將ETF分割視為增加資產價值的因素。

也有人以簡單數字舉例，直言「300元×2張」與「150元×4張」代表的資產價值並沒有因此改變；另有網友反問，沒有人規定ETF漲到300元或400元就一定要分割，因此原PO對006208未來分割的看法仍只是個人預期。

至於0050與006208該如何選擇，留言區同樣意見不一，有人直接表示「投0050就對啦」，也有人認為兩者實際差異沒有想像中大。

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