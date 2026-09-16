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高股息 ETF 00919昨爆21萬張搶息潮 今除息1.1元、首日就填息三成

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

群益台灣精選高息（00919）16日除息，本次配息1.1元，除息前交易明顯升溫，15日爆出逾21萬張成交量，投資人搶在最後一天買進參與除息。而今日00919股價表現不俗，盤中一度漲至31.98元，若以最高價來算，首日填息率達31%。

00919日前股價驚驚漲，8月以來上漲10.7%，主要受惠金融股近期持續大漲。00919目前產業配置約53.1%金融、28.9%電子、17.44%傳產，其中以金融股為主要配置，富邦金、國泰金、中信金為前三大持股，持股權重都占超過10%以上，富邦金占15%為最多。

法人指出，今年金控股獲利出色，證券股受惠於股市成交熱絡，金融股還有合併或整併題材。因此，在電子股高檔震盪時，金融股成為資金避風港。另外，投資人預期金融股可望配發出不錯的股息，高殖利率題材吸引存股族布局。

13家上市金控8月獲利全數出爐，多家累計前八月稅後純益，都創歷年同期新高。富邦金8月稅後純益246.8億元，累計前八月稅後純益1,202.6億元、年增63.6%，EPS達8.3元，三指標均居13家金控之冠。

富邦金若加計FVOCI權益工具稅後處分利益，8月對保留盈餘影響數達374.3億元，累計前八月更達2,336.8億元、每股16.4元，已超越歷年全年獲利表現，持續厚植可分配盈餘。

業內人士分析，銀行核心利息與手續費收入強勁，資本市場行情火熱和金融資產處分與非銀行子公司成長，都帶動金控獲利大幅增長。此外，Fed將於本周開會，市場預期Fed升息機率高。如果央行升息，有望改善銀行存放款利差。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

高股息 除息 填息

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