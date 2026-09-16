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009826對決VT！辣媽揭「費用率高仍受歡迎」原因：遺產稅免煩惱、資金更彈性

聯合新聞網／ 辣媽Shania
外資3個交易日累計賣超台股1645.68億元，八大官股行庫同期反向買超287.37億元，其中台積電獲買超78.41億元最多，也讓PTT掀起「護盤還是低接」論戰。記者余承翰／攝影
外資3個交易日累計賣超台股1645.68億元，八大官股行庫同期反向買超287.37億元，其中台積電獲買超78.41億元最多，也讓PTT掀起「護盤還是低接」論戰。記者余承翰／攝影

台灣資本市場迎來首檔連結全球股市的ETF，引發指數化投資圈熱議。過去投資人建構跨國多元資產配置，多依賴美股代號VT（先鋒全世界股票ETF）搭配公債。

財經專家辣媽Shania與搭檔滔哥於節目中指出，隨著台版全球ETF「009826」上市，加上愛爾蘭註冊的VWRA與新掛牌的FWRA，目前共有4檔全球型ETF可供選擇。

投資人挑選時切忌只看表面管理費，應從指數覆蓋、稅務成本及資金彈性三大維度綜合考量。

指數覆蓋各有千秋 大型股權重左右整體走勢

指數範疇方面，美股元老級VT與愛爾蘭新星FWRA皆追蹤富時全球指數，橫跨已開發與新興市場的大、中、小型股，成分股多達7000至1萬餘檔，覆蓋度最高；VWRA則剔除小型股，成分股約3700檔；009826追蹤S&P TIP全球指數，成分股約1500至2000檔。

辣媽Shania提醒，全球型ETF多依市值加權，美股占總權重約6成，即便VWRA少了小型股，但該族群僅占總市值約9%，大中型權值股仍主導走勢。

回測過去5年績效，各指數累計報酬率落在68%至75%區間，換算年化報酬差異不及1%，投資人無須因成分股數量差異過度焦慮。

總內扣與稅賦大不同 海外資產留心遺產稅

在持有成本上，VT表定費用率僅0.06%，FWRA為0.07%，VWRA為0.14%，009826加計各項規費後約0.57%相對偏高。

若疊加股息扣繳稅率推估實質總成本，愛爾蘭註冊的FWRA與VWRA受惠美愛租稅協定，股息預扣稅降至15%，總費用率約0.27%至0.31%，相較VT的0.56%與009826的0.87%更具稅務優勢。

此外，直接持有美股VT若總額超過6萬美元，恐面臨美國高額遺產稅風險；愛爾蘭與台灣資產則免除該項疑慮。

台股帳戶質押靈活 白天看盤下單更友善

儘管009826總成本較高，但辣媽Shania點出台版產品無可取代的兩大實戰價值：

首先是稅務與資金週轉極為單純，009826不配息故無資本利得稅與海外所得申報困擾，更能直接在券商辦理股票質押借款或列為銀行財力證明，海外ETF則難以比照辦理。

其次是交易便利度，白天台股開盤即可輕鬆敲單，免去複委託熬夜或時差追蹤的不便。

辣媽Shania強調，追求極致低成本且重視長期複利者可鎖定愛爾蘭註冊標的，而重視操作便利與資產流動性的在地投資人，009826仍是極佳的資產配置利器。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

遺產稅 費用率 美股 VWRA 009826貝萊德世界股票 VT

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