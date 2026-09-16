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009826掛牌1個月「股價沒什麼動」？股添樂曝全球ETF配置關鍵：沒事真不用看

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
009826一次布局全球市場與大、中、小型企業，股添樂認為適合作為投資組合核心配置，不必頻繁盯盤或追逐短線漲跌。記者杜建重／攝影
009826一次布局全球市場與大、中、小型企業，股添樂認為適合作為投資組合核心配置，不必頻繁盯盤或追逐短線漲跌。記者杜建重／攝影

貝萊德世界股票（009826）掛牌1個多月，股價始終在發行價附近徘徊，最近已經有人耐不住性子問我要不要換股了。

其實這檔ETF定位算清楚，持股涵蓋全球市場、所有題材，又一次全包大、中、小型股，很適合用來當作整體部位的核心底層資產。

這塊就是不用去煩惱接下來要漲成熟市場還是新興市場、漲明星股還是中小型股、漲AI基建還是推理應用、或是押寶下一個10年哪些題材將崛起。

因為它買的就是全世界企業，只要你相信資本市場長期向上，那根本不用管它，只要放它在那裏幫你持續生錢就可以。

如果你嫌它慢，那你可以再切一塊資金去追求你的阿法，例如你看好記憶體、看好光通訊，或你的鄰居跟你報了4個數字叫你上車抱緊。

這樣配置的好處在於，要是你的阿法都是負的，不然就是買到一路「往下盤整」的股票，起碼還有這塊穩定的地基，不至於讓你的績效太難看。

而我認同這檔ETF最重要的理由是，很多人100%部位都在台股，而台股這幾年翻了好幾倍，殖利率也從過去的3、4%回落到2%不到。所以這時候做全球配置其實也算合理，畢竟這幾年推動台股大漲的AI基建，往後看總有放緩腳步的一天。

但無論是台版的009826、還是相同定位美股VT、英股VWRA，投資這類全球型商品，要習慣一件事….那就是沒事可以不用看它，因為真的沒什麼好看的。

很多人熟悉了台股上沖下洗、漲跌沒5%都算平盤的日常，換作這種沒啥漲跌的商品，還在想著如何高賣低買，真的是可以不用這麼用心诶。

投資這類商品就是省心少麻煩，把你的專注用在其他地方吧。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 中小型股 台股

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