00918配息1.75元創新高該買嗎？13次填息全達陣、除息前後策略一次看

大華優利高填息30（00918）單季狂配1.75元！該卡位除息還是等除息後買？

近期討論度最高的高股息黑馬莫過於00918，官方宣布單季每股配發1.75元創下歷史新高後，股價從8/31的34.61元推升至9/15的35.43元，展現強烈除息行情。

隨著除息日在即，00918也是許多棒友敲碗的標的，畢竟前幾天已分享了00919，這次同樣幫大家整理了相關指標，讓大家可以從客觀的數據去思考:

填息率觀察

00918成立以來已完成填息的13個季度全數達陣，填息成功率達100%。

其中有過半數（53.8%）的季度在30天內快速填息，近四個季度的平均填息天數更縮短至23.3天。

雖然歷史上也曾出現較長貼息期(205天~465天)，但拉長時間皆實現解套並將股利落袋，展現出極強的填息韌性。

不同年化殖利率下的位階試算

在估算未來配息與對應股價時，若要預期連續四季皆維持1.75元高標的「極嗨情境」（年配7元、12%殖利率對應58.3元），實務上機率極低，過度過熱的預期容易讓投資人誤判安全邊際。

相反地，若從「保守情境（年配3.93元）」到「平實情境（年配4.63元）」的區間來抓，相對較能客觀地掌握合理的進場安全邊際。

因為每個人的需求不同，投資人也可以自己推算自己心目中的位階。

選擇除息前買進，能優先鎖定1.75元的現金流，適合重視現金再投資的投資人，但需承擔除息後的價格調整與等待填息的時間；選擇除息後入場則可避開大額除息的短線波動，以扣除股息後的成本佈局，進一步享受後續填息的拉升空間。

高殖利率固然具備吸引力，但除息後能否順利填息，才是決定能否將股息真正轉化為實質投資報酬的核心關鍵。

棒棒碎碎念

由於00918的配息實在太暴力，對於早已持有很久的人老神在在，但空手想要入手的人，老實說抓不到穩定性，也導致各項殖利率對應的位階真的很難估算。

從資產配置的角度來看，高配息商品固然具備優異的現金流防禦力，但單季配息金額的短期驟升往往會提高預期殖利率與合理股價估算的不確定性。

除息將近，沒差這幾天，若不想承擔風險，倒不如除息後趁貼息再慢慢布局，還比較安全些，畢竟股市難以預測呀。

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