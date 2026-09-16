00406A破發為何還能配息？第三次預估配0.138元、年化17.8% 關鍵在權利金

中國信託投信旗下主動型ETF主動中信台灣收益（00406A）掛牌兩個多月，迅速衝上全市場ETF成交量前段班。

面對不少投資人疑惑，產品淨值明明處於低於發行價的「破發」狀態，為何還能連續兩期分別大方配出每股0.128元與0.138元？中國信託投信主動股權主管唐祖蔭在影音中正面拆解關鍵，指出這正是「掩護式買權（Covered Call）」帶來的機制突破。

破發照樣能配息

00406A之所以能打破這層限制，關鍵在於採用了掩護式買權（Covered Call）策略。

該機制是在法定的25%避險上限內，以賣出選擇權買權（Short Call）來收取權利金。

這筆權利金從建倉第一天起就計入帳上可分配項目，合約到期即轉化為實質收入；也就是說，無論市況震盪或基金淨值是否破發，這兩個月來100%來自權利金的配息來源完全不受影響，依然能穩定發放給投資人。

現股搭配選擇權 兼顧成長與緩衝

在持股布局上，00406A維持80%至85%的現股水位，選股鎖定具備長期成長爆發力的AI與績優傳產股，不為了追求高殖利率而犧牲資本增值。

搭配選擇權操作後，呈現出「大漲時能跟上七八成、回檔時有權利金緩衝一兩成」的抗震特質。

面對下半年公債殖利率上揚與地緣政治干擾，台股預料回歸震盪盤堅，這種兼具穩定現金流與下檔保護的工具，正好切中想參與台股長線成長又希望睡得安穩的投資需求。

編按：00406A最新第三次預估配息維持每單位0.138元，以9月15日收盤價9.28元估算，年化配息率上看17.8%，10月2日為參與本次配息最後買進日。

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