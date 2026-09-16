AI點火 科技型ETF長線帶勁

根據統計，自2023年以來台股ETF績效前十強幾乎由科技、半導體相關產品包辦，其中富邦科技（0052）累計報酬率達423.8%最佳，其次中信小資高價30上漲418.4%、國泰台灣科技龍頭上漲412.07%，顯示過去三年多AI投資浪潮不僅推升科技產業基本面，也成為台股ETF績效的重要驅動力。

在全球科技巨頭持續擴大投資下，具備完整半導體與AI硬體供應鏈的台灣科技產業，可望持續成為這波趨勢的重要受惠者。從晶片、伺服器一路延伸至資料中心、高速傳輸、散熱及電力系統，科技產業正迎來新一輪長期資本支出周期。

美國總統川普近日更將AI形容為「未來20至25年的石油」，凸顯AI已從單一科技創新浪潮，逐步升級為牽動全球產業競爭力的戰略基礎建設。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，近期科技產業基本面利多持續，包括全球大型科技企業規劃擴增資料中心容量，加上AI相關企業持續尋求資本市場資金支持，反映AI基礎建設投資動能仍強。AI熱潮亦持續帶動企業資本支出與獲利成長，市場機構陸續上修美股企業獲利展望，AI基礎設施相關議題仍是全球資金焦點。

短線市場雖仍面臨多項變數，洪珮甄認為，在指數位階已高的環境下，市場震盪幅度可能擴大，但AI長期結構性成長趨勢並未改變，投資焦點將逐步由題材轉向企業獲利與實際訂單驗證。

展望後市，AI發展已由早期算力競賽進入更全面的基礎建設周期，半導體、先進封裝、高速傳輸、散熱及電力等領域仍具中長期成長機會。投資人可透過科技型ETF掌握台灣AI供應鏈的整體成長趨勢，並採取分批布局或定期定額方式，參與AI產業長線成長契機。

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