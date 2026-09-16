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11檔台股ETF商品 量價齊揚
在美、日利率會議前夕，市場觀望氣氛濃厚，法人資金輪動及明顯出現避險操作，台股近一月下跌0.7%，台股ETF表現也是跌多漲少。統計94檔台股ETF中維持正報酬的台股ETF有32檔，其中11檔日均量維持萬張，呈現價量齊揚態勢。
11檔價量齊揚的台股ETF包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、元大高股息在內，共有七檔高息型上榜，以同期間績效表現來看，群益台灣精選高息上漲7.9%表現最佳，國泰永續高股息、元大高股息等也都有3%以上的表現。
國泰投信表示，面對台股位處相對高檔，建議投資人採取「定期定額、逢回加碼」雙軌策略，平時透過定期定額分散進場時點，市場因短期事件拉回時，再依自身風險承受度適度增加投資部位，有助降低追高風險與平均持有成本。
國泰投信提醒，對希望累積退休資產或打造長期現金流的投資人而言，更重要的是建立紀律投資機制，讓股息再投入與長期複利發揮效果，才更有機會提早實現財富自由的理財目標。
群益台灣精選高息經理人謝明志表示，雖然AI長線趨勢不變，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多，在基本面支撐下，對台股下半年看法樂觀，不過，面對大盤震盪，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，因發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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