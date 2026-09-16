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高股息ETF 避險買盤湧進

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

觀察國內投信發行ETF資產規模上周增加排名前十名，避險買盤湧進高股息ETF，資產規模增加前二名分別為大華優利高填息30（00918）的893萬元及群益台灣精選高息的264萬元，排名第五的期街口S&P布蘭特油正2則受到美伊戰事激烈引發國際油價突破百元，大幅拉高ETF淨值21.8%。

期街口S&P布蘭特油正2股價上周漲幅23.95%、淨值上漲21.89%，在ETF表現相當傲人。

根據外電指出，近期荷莫茲海峽船舶通行量已明顯下降，反映市場對能源運輸受阻的疑慮升溫。

街口投信表示，近期中東局勢快速升溫，市場關注焦點已由單純的地緣政治風險，進一步延伸至能源供應、通膨及全球利率走勢。荷莫茲海峽為重要能源運輸通道，若航運受阻時間拉長，油價上漲可能推升企業成本及消費者物價，使全球通膨降溫速度受到影響，進而增加主要央行維持較高利率的時間與政策不確定性。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，隨美國8月CPI數據公布、國際油價受到地緣政治升溫影響回升，台股短線陷入量縮觀望。儘管大盤短線震盪，但台股基本面依舊強勁，個股逢低承接買盤積極。

面對震盪盤勢，00918 透過「高股利＋高填息」雙因子篩選，在電子伺服器爆發力與金融防禦力之間取得最佳平衡。9月17日為00918除息前的最後買進日，可把握區機會兼顧領息與資本利得成長空間。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

高股息ETF 高股息 淨值

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11檔台股ETF商品 量價齊揚

在美、日利率會議前夕，市場觀望氣氛濃厚，法人資金輪動及明顯出現避險操作，台股近一月下跌0.7%，台股ETF表現也是跌多漲少。統計94檔台股ETF中維持正報酬的台股ETF有32檔，其中11檔日均量維持萬張，呈現價量齊揚態勢。

高股息ETF 避險買盤湧進

觀察國內投信發行ETF資產規模上周增加排名前十名，避險買盤湧進高股息ETF，資產規模增加前二名分別為大華優利高填息30（00918）的893萬元及群益台灣精選高息的264萬元，排名第五的期街口S&P布蘭特油正2則受到美伊戰事激烈引發國際油價突破百元，大幅拉高ETF淨值21.8%。

AI點火 科技型ETF長線帶勁

根據統計，自2023年以來台股ETF績效前十強幾乎由科技、半導體相關產品包辦，其中富邦科技（0052）累計報酬率達423.8%最佳，其次中信小資高價30上漲418.4%、國泰台灣科技龍頭上漲412.07%，顯示過去三年多AI投資浪潮不僅推升科技產業基本面，也成為台股ETF績效的重要驅動力。

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