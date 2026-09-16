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金融股債ETF有魅力 00998A受益人本月來增加二成最突出

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

近期全球金融市場受美債殖利率飆升、地緣政治衝突等因素影響震盪加劇，金融股債主題ETF因為與科技股連動度較低且具配息題材，吸引投資人轉進，帶動受益人數成長，人氣逆勢上揚。

根據統計，復華富時不動產（00712）、主動復華金融股息、群益優選非投等債、主動聯博全球非投、元大MSCI金融等五檔主被動式ETF，9月以來受益人數增加一至四千多人，成為台股高股息ETF之外的亮點。

其中，以主動復華金融股息ETF（00998A）受益人數9月以來增幅逾二成最為突出，其布局以歐美金融股為主，自4月中旬成立以來，累積報酬率近二成，優於MSCI世界指數及世界金融指數同期間的7%、9%，加上17日將進行除息、配發0.424元，預估年化殖利率近10%，吸引投資人目光。

元大MSCI金融、中信特選金融自下半年以來報酬率表現也相對突出，群益優選非投等債、主動聯博全球非投等主被動式債券ETF也因為9月配息利多題材，成為投資人近期趨避風險兼顧固定收益的標的。

主動復華金融股息ETF經理人張正宇表示，全球金融股近年受惠AI發展及全球財富增長趨勢、法規放寬，提供產業布局機會，從近年報酬率觀察，金融股累積報酬略低於科技股，但波動度明顯較低，加上又有股息率題材，建議可作為分散AI配置的投資工具，透過ETF一籃子股票布局，同步掌握多頭行情下的資本利得及相關收益機會。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，整體來看，基於經濟保持增長，非投等債發行企業獲利表現強勁，使其信用狀況維持穩健，今年的違約預期值料持續低於長期均值，而殖利率則維持在高於過去十年中位數之上，加上存續期間短，意味著利率風險相對低，故整體來看非投等債仍相當具備配置吸引力，表現可期，投資人也不妨善用非投等債ETF來布局。

聯博投信表示，聯準會主席華許自今年5月22日上任以來，債市面臨政府公債規模擴大、中東戰事抬升油價、科技巨頭為AI基礎建設投資而大舉發債等諸多挑戰，但這波債市壓力明顯多集中在利率敏感度較高的長天期債，而非投等債在此期間不僅取得正報酬，在眾多債種中表現也居冠。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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