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00406A 第三次配息出爐！每單位擬配0.138元 年化配息率上看17.8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託投信15日公布主動中信台灣收益ETF（00406A）第三次收益分配評價結果，每受益權單位預估配發0.138元，與上次配息相同。以今日收盤價9.28元估算，年化配息率上看17.8%。本次最後買進日為10月2日，除息交易日為10月5日，配息預計於11月2日發放。

近期台股受到國際利率與能源價格變化影響，市場波動升溫，也讓兼顧成長潛力與收益來源的投資策略受到關注。上周受益人數增加的台股ETF前五名，全都是收益型ETF，其中00406A透過主動選股布局台灣成長潛力企業，並搭配掩護性買權策略，爭取權利金收入，提供投資人參與台股行情及規劃現金流的另一項選擇，因而成為上周台股ETF受益人數成長前五名中唯一的主動ETF。

00406A經理人張書廷表示，近期台股回檔主要受到國際油價攀升、美債殖利率走高，以及聯準會利率會議前觀望氣氛升溫等因素影響，研判較偏向資金面與評價面修正，並非基本面惡化。目前市場仍處於「利率壓力猶存、AI基本面不變」的格局，預期指數短線維持震盪的機率較高，拉回可視為第4季前的布局機會。

從投資邏輯觀察，利率走高會提高企業資金成本，也可能壓抑成長股評價，但股價短期修正不必然代表產業長線趨勢反轉。面對市場情緒與企業營運表現出現落差，布局重點仍應回歸訂單能見度、獲利成長及評價合理性，審慎挑選具競爭優勢的企業，而非單純因股價下跌便全面加碼。

張書廷表示，00406A採取主動選股搭配掩護性買權的投資架構，一方面聚焦台灣AI產業鏈成長機會，依企業基本面與市場變化調整配置；另一方面透過賣出買權收取權利金，增加股票股利以外的收益來源，力求兼顧成長與收益需求。

展望第4季，張書廷認為，投資人可將短線市場波動與中長期產業趨勢分開看待，在審慎評估風險承受能力後，透過分批布局參與台灣AI供應鏈成長機會。00406A結合主動選股、掩護性買權與月配息設計，提供希望兼顧資本增值機會及現金流需求的投資人另一種配置方式。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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