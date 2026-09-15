台股震盪輪動 優先布局主動市值ETF卡位長線行情

受到國際油價走揚、通膨疑慮升溫影響，市場對聯準會升息的預期升高，投資情緒受到干擾，盤面資金輪動加快，台股延續高檔震盪格局，連續四個交易日走低，15日暫失月線，收在45,511點。

市場法人表示，近期在國際政經雜音頻傳之下，加上先前股市已累積一定漲幅，於部分資金選擇獲利了結下，台股短線震盪難免，不過基於台灣基本面保持強韌，在全球AI長線趨勢依舊看好下，對於台灣出口動能與企業獲利表現都持續提供正向助益，因此短期回檔反而是進場布局契機。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，近一年台股翻倍成長，指數接連寫下新高，短線漲多後震盪在所難免，不過在基本面穩健且科技產業成長趨勢明確的引領下，台股仍有望延續上升趨勢，短線回檔可視為中長線布局良機。

統計自2025年來，每當大盤跌破月線之台股後市表現，後一月、後三月、後六月與後一年，分別繳出平均報酬4.5%、15%、34.4%、64.8%的成績，回檔後布局後市可期。然值得留意的是，台股多頭行情並非長期集中少數權值股，而是逐步擴散至不同子產業，因此建議投資人可善用選股著重現任龍頭股，與趨勢千金股和潛力龍頭股的主動式市值型ETF來參與行情，掌握市場輪動契機。

主動群益核心50 （00415A）經理人許育誌指出，台股短期雖面臨震盪整理，AI相關產業的中長期基本面仍具支撐。從產業角度來看，AI算力需求持續增長，雲端服務商及模型平台供應商營收擴張，搭配雲端業者獲利能力改善，有助緩解市場對AI資本支出回收的疑慮。

隨全球AI基礎建設投資延續，直接受惠的台灣供應鏈獲利預估持續上修，中長期仍看好具技術優勢與獲利成長性的企業。類股方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

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