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量價榜兩檔夯股16日同步除息！台積電翻紅、00919卻放量翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股15日下跌351.03點，收45,511.49點，成交值持續下降至6,034.54億元，三大法人聯手賣超791.25億元。觀察量價榜前十名榜單，兩檔16日將除息的高人氣標的，出現截然不同的表現。

台積電（2330）與群益台灣精選高息（00919）16日將同步除息，台積電今日成交值達322.24億元居冠，股價連4跌後首度翻紅；00919則以21.49萬張成交量居第2，成交量較前一日明顯放大，但股價反而轉跌0.46%，形成鮮明的量價反差。

台積電今日收2,385元，上漲5元、漲幅0.21%，成交13.48萬張、成交值322.24億元，居成交值之冠。值得注意的是，台積電此前已連續4個交易日走跌，跌破季線，今日在除息前夕率先翻紅，成為盤面最受矚目的權值股之一。台積電16日除息，每股現金股利7元，市場也將觀察除息後股價表現。

另一個量價焦點則是00919。該ETF昨日上漲1.26%，成交量約13.2萬張，今日除息前最後交易日轉跌0.46%、收32.74元，成交量進一步放大至21.49萬張，躍居成交量排行第2。00919明日除息，本次配息1.1元，除息前交易明顯升溫，成為今日量價榜另一大焦點。

相較之下，其他高成交值個股表現分歧。台達電（2308）上漲3.09%、成交值達235.97億元，穩懋（3105）漲2.25%，頎邦（6147）更大漲5.82%；聯發科（2454）則下跌2.85%，金居（8358）也重挫6.95%，聯電（2303）下跌2.81%，此外，創意（3443）昨日才寫下盤中、收盤雙天價，今日股價即回落5.7%，高成交值股漲跌分歧更加明顯。

成交量排行則由友達（2409）以23.73萬張居冠，股價持續下跌2.79%，跌破10日線；力積電（6770）成交16.02萬張、下跌5.37%，聯電成交10.13萬張。值得注意的是，今日成交量前10名中有6檔ETF，顯示大盤震盪之際，ETF交易熱度仍高。

整體來看，台積電與00919明日同步除息，今日卻呈現「台積電翻紅、00919放量翻黑」的量價反差；加上明日適逢台指期結算，市場同步關注聯準會利率決策，台股短線波動與資金動向料成盤面焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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