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0050暴跌43％怎麼退休？1000萬跑22年實測…6％提領仍剩2415萬

聯合新聞網／ 小資yp投資理財筆記
以1000萬元買0050進行2003至2025年歷史回測，採GK動態提領法，即使起始提領率拉高至6%，22年後仍剩2415萬元，但歷史結果不代表未來提領率同樣安全。記者張文玠／攝影
以1000萬元買0050進行2003至2025年歷史回測，採GK動態提領法，即使起始提領率拉高至6%，22年後仍剩2415萬元，但歷史結果不代表未來提領率同樣安全。記者張文玠／攝影

2008年金融海嘯，元大台灣50（0050）整整重挫了43%。如果你正好在那時拿1,000萬退休，生活費會被砍得多慘？

答案出乎意料：

「那一年，你的生活費一毛錢都沒砍。」

難道這套提領法有神預測？完全不是。

今天用2003～2025這22年0050的真實歷史數據，帶你看懂國外退休族熱門的「GK動態提領（Guyton-Klinger護欄法）」：究竟它如何在股災中保護資產？甚至能不能把提領率拉高到5%、6%，讓你少存幾百萬就提早退休？

為什麼暴跌43%生活費卻完全沒動？

很多人以為動態提領是「市場跌了馬上砍預算」，但GK護欄法看的是：

「你今年要領的錢，佔年初總資產的比例」，而不是市場當年的即時跌幅。

它天生自帶「延遲一拍」的特性：

2008年初：看的是2007年底多頭的高點（帳戶1,328萬），生活費佔比僅3.2%，遠低於4.8%的砍薪警戒線，因此整年生活費照常發放、照通膨調升。

2009年初：海嘯過後帳戶縮水到730萬，提領率飆到5.8%，這時護欄才正式踩煞車「砍薪一成」。

奇妙的是，砍完薪的2009當年，0050就暴力反彈了75%！

換句話說，護欄不是預測高低點，而是在你把本金掏空前，強制啟動安全保護。

0050實測22年：加薪8次 砍薪竟然只有1次！

如果2003年底拿1,000萬買0050退休，起領率4%（首年領40萬）：

在這22年的歲月裡：

12年：安全無事，順順跟著通膨過日子

加薪8次：資產隨大盤大漲，生活費直接加薪10%

凍結2次：通膨不予調升

砍薪1次：22年來只有金融海嘯隔年砍過一次10%

實質生活費（扣除通膨後的購買力）

最低掉到34.8萬，一路成長到後期的73.5萬。

對比傳統4%法則死守40萬不動，動態提領讓你在多頭市場能實質享受更好的生活品質。

順風vs逆風：跟傳統「4%法則」差在哪？

護欄法在不同市場環境下，呈現出完全不同的智慧：

1.退休遇「順風」（2003退休）

遇到台股大牛市，GK護欄法讓退休族總共「多領了142萬」；但因為提早把錢花掉少賺了複利，期末資產比4%法則少了284萬。這是典型的「把未來的錢挪到現在享受」。

2.退休遇「逆風」（延到2007退休、隔年撞海嘯）

劇本完全大逆轉！GK護欄法壓著你少花了24萬，但也因為在低點守住本金，期末資產反而比死守4%法則「多留下281萬」！

順風時讓你大方享受，逆風時逼你節約保命，這就是護欄的核心意義。

提領率拉到5%甚至6%撐得住嗎？

很多人想提早退休，希望能拉高起領率少存點本金，這22年撐得住嗎？

同樣1,000萬本金實測：

4%起領：首年領40萬，22年最低34.8萬，期末剩3,935萬

5%起領：首年領50萬，22年最低43.5萬，期末剩3,094萬（相當於4%法則要存1,250萬，現省250萬門檻）

6%起領：首年領60萬，22年最低51.4萬，期末剩2,415萬（相當於4%法則要存1,500萬，現省500萬門檻）

三組全部安全撐過22年，沒有一組見底破產！

結論

1.天下沒有白吃的午餐：拉高到5%、6%雖然能少奮鬥好幾年，但代價是逆風期必須嚴格承受生活費縮水（最低降到43～51萬）

2.護欄反應永遠慢一年：崩盤當年帳戶劇震，隔年初才會砍生活費，這段滯後期需要強大的心理素質

3.不要忽視歷史幸運偏差：這22年台股走勢強勁；若用美股長期歷史回測，遇到長期停滯性通膨時，提領率拉到6%依然有破產風險

想拉高提領率？關鍵不在算術公式，而在於：市場轉壞時，你是否真的下得了手「依約砍生活費」？

信得過規則且生活彈性大，你的退休金可以發揮更大效益；信不過自己，多存一點依然是最踏實的安全感。

你會願意使用動態提領退休，讓提領率增加到5%嗎？又是什麼原因呢？

◎本文獲 小資yp投資理財筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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