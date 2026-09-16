006208不會輸0050？他認為「費用率高照樣有來有回」 網不解：一樣的東西比什麼

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）都是台股市值型ETF，也長期被投資人拿來比較。一名網友近日在Dcard發文表示，雖然市場經常討論兩者費用率差異，但他觀察績效後認為，「感覺006208不會輸0050」。

原PO表示，即使006208目前費用率相對較高，兩檔ETF的績效仍「有來有回」，因此他認為費用率並非唯一考量。若未來006208完成分割、規模進一步擴大，他也期待費用有下降空間。

不過原PO的說法很快引來網友質疑，有人直接反問：「有來有回但費用率比較高，所以還是0050比較好一點的意思吧？」也有人追問「所以費用率降了嗎？」

另一派則認為，0050與006208本來就是高度相似的市值型ETF，投資方向接近，因此沒有必要過度糾結短期績效差異，有人直言「阿就一樣的東西是要比什麼。」

也有網友認為，兩檔其實都不差，與其一直比較細微差異，不如先把資產累積起來再煩惱。至於006208未來分割後規模是否擴大、費用能否進一步下降，仍要看實際結果，不能僅因分割就直接推定費用一定降低。

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