0050賺5％要先收割？他眼看獲利3000元縮到600元 網：大跌反而更該買

一名網友在Dcard發文詢問，近期投資元大台灣50（0050）一度帳面獲利約3000元，卻沒有及時賣出，如今獲利縮水到約600元，讓他相當懊惱，也開始思考「0050漲5%是不是就該先收割？」

原PO表示，自己曾詢問AI，被建議長期持有可能更有利，但看到近期台股漲幅後，又擔心市場可能出現大跌，因此好奇究竟應該長期放著、大跌再加碼，還是先把短線獲利落袋。

不少網友認為，問題關鍵其實是「當初為什麼買0050」。若原本就是以長期投資為目的，就不必因短期漲跌頻繁進出；若一開始便設定獲利5%停利，那麼達到目標後賣出也符合自己的交易策略。

也有網友直言，真正困難的不是「低買高賣」這四個字，而是沒有人能穩定預測高低點，「漲前先買、跌前先賣」看似簡單，實際操作卻很難，也有人因此主張0050應以長期持有、持續投入為主。

另一派則提醒，長期投資同樣要承受市場波動，不能把「未來一定再創新高」視為保證。有網友總結，與其每天糾結5%要不要賣，不如先確認自己的投資目的、資金用途與持有時間，再決定0050究竟是長期配置還是短線交易。

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