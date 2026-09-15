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不配息ETF比較好？無股息又跑輸大盤「投資人圖什麼」 總報酬才是根本

聯合新聞網／ 股手
不配息ETF將收益留在基金內持續累積，適合不需要現金流的投資人，但配不配息並非投資核心，長期總報酬表現才是關鍵。圖／聯合報系資料照片
不配息ETF將收益留在基金內持續累積，適合不需要現金流的投資人，但配不配息並非投資核心，長期總報酬表現才是關鍵。圖／聯合報系資料照片

主打「累積型、不配息」機制的ETF，近年被市場視為滾動複利與節稅的利器。

然而，當行情迎來逆風，這類商品「不發一毛錢」的特性往往成為雙面刃；一旦遭遇標的價格劇烈修正、績效落後大盤，投資人不僅帳面資產縮水，更無法享有「領息再逢低加碼」的被動護墊，心理煎熬與資金流動性壓力瞬間引爆。

面對持股僵局，若有實質資金需求，可採取「自製現金流」策略，設定週期依預算按比例賣出固定股數；若確認標的選股邏輯長期落後，則應停止加碼，將每月新增儲蓄轉向強勢的大盤核心資產，並在反彈波段分批將弱勢標的汰弱留強。

1.生活開銷單純、物慾不高的單身上班族

這類投資人每月本業薪資穩定，日常花費固定，既無沉重的房貸車貸，也無需負擔育兒開銷。

薪水足以完全應付生活所需，每月甚至還有閒錢持續投入，根本不需要ETF每季吐出幾千元股息來貼補日常，把錢鎖在淨值滾複利反而最省心。

2.本業收入豐厚、稅率偏高的高資產族

這類族群本業現金流強勁，若買進配息型ETF，領到的股利只會推高個人綜合所得稅級距，甚至被扣繳二代健保補充保費。

不配息ETF能將獲利轉化為免稅的資本增值，讓龐大本金在不增加當期稅負壓力的情況下，成為安靜滾動資產的避風港。

總報酬才是根本

說到底，不配息絕對不是重點，投資的真正核心始終在於「總報酬」。

市場上常有人詬病高股息ETF長期報酬輸給大盤，但人家至少按時吐出現金流，讓投資人生活有著落、心態拿得穩...

不配息ETF退一步講，先不論能不能跑贏大盤好了，能保證在總報酬上穩贏高股息ETF嗎？

倘若連高股息都打不過，又把資金緊緊反鎖在淨值裡，那投資人到底圖什麼？

任何資產配置最基本的要求，就是要能贏過大盤；倘若長期績效連大盤都跑不贏，那不配息的意義到底在哪裡？

難道只是為了保留更多的資金，留在場內輸給市場嗎？

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

不配息 ETF 高股息 現金流 大盤

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