快訊

熱話題／死刑爭議再起！繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

救了整棟的人自己卻不治…管理員衝火場滅火倒下 住戶不捨募款

10月電價漲不漲？工業、AIDC用電傳先調整 審議會周五揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

元大ETF導入海外證券出借 00679B率先運用

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

元大投信再寫國際資產管理新里程碑，與全球託管巨頭美國道富銀行（State Street）合作，導入海外證券出借（Securities Lending）業務，由旗下元大美債20年（00679B）率先運用，透過出借債券創造額外收益，強化產品的資產配置價值。

證券出借已成為歐美大型ETF、退休基金等長期持有有價證券機構，廣泛採用的增加資產收益工具。根據標普全球研究報告，受惠於ETF規模持續成長，2026年上半年全球證券借貸收入已達88億美元，年增33%，創下歷史新高。

對應國內，投信投顧公會統計至7月底，跨國投資債券ETF規模達2.8兆，其中由美國信用擔保的美國公債，更是投資人重要的長期收益配置選擇。元大投信率先將00679B導入海外證券出借機制，透過出借基金持有標的創造額外借券收入，挹注ETF淨值並增加可分配收益來源。

道富銀行香港證券出借團隊表示，此次合作為其首度向台灣ETF提供海外證券出借服務，對台灣ETF市場成長有高度信心，未來將透過全球證券網絡與成熟風險管理經驗，協助元大投信活化海外資產運用，期望進一步提升ETF投資效益。

元大投信提醒，美債ETF收益分配來自於債息收入，固定收益性質使其價格與殖利率呈現反向關係，參與配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00679B 元大 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月ETF配息王出爐！00770每股狂配6元奪冠 年化配息率衝近8.9%

非投等債ETF息收誘人

台股震盪！主動式 ETF 資金轉向海外股債 8月規模雙位數成長

短天期債券ETF 人氣升溫

相關新聞

0050暴跌43％怎麼退休？1000萬跑22年實測…6％提領仍剩2415萬

0050回測22年顯示，GK動態提領面對43%股災僅隔年減薪；起領率5%、6%均未耗盡資產，期末分別剩3094萬、2415萬。

不配息ETF比較好？無股息又跑輸大盤「投資人圖什麼」 總報酬才是根本

不配息ETF適合現金流穩定、稅率偏高者，但若長期績效落後大盤，複利與節稅優勢恐成空談，投資人仍須以總報酬為核心。

台股震盪第四季買什麼？00918鎖定AI、金融雙主軸…經理人曝看好族群

台股短線受CPI、油價與央行週影響震盪，00918經理人郭修誠看好第四季AI與金融雙主軸，聚焦伺服器、金控等族群。

00918配息1.75元、單次配息率破5％！存18張拚月領1萬…股海老牛更看重這件事

00918預估配息1.75元，單次配息率破5%；近2年績效80.66%，除息日9月18日、股利10月15日發放，投資人仍應留意配息變動。

AI下半場不只拚晶片！009831布局「電力＋算力＋應用」…黃仁勳揭下一波關鍵

AI投資焦點從晶片轉向算力變現，黃仁勳示警土地與電力成瓶頸；009831布局電力、硬體、軟體及應用商機。

存006208多年為何改買0050？懶錢包曝關鍵：降費後差距拉開

財經YouTuber懶錢包自2019年開啟定期定額存股實驗，堅持「無腦買、不停扣、股利再投入」，實測7年下來累計報酬率達211.75%，總市值突破1338萬元。 邁入2026年9月，懶錢包宣布重大配置調整，正式告別過去扣款的富邦台50（006208）與富邦公司治理（00692），轉投元大台灣50（0050），並依市值比例加碼元大中型100（0051），打造覆蓋台股大盤近92%市值的全新被動投資組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。