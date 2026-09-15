元大ETF導入海外證券出借 00679B率先運用

元大投信再寫國際資產管理新里程碑，與全球託管巨頭美國道富銀行（State Street）合作，導入海外證券出借（Securities Lending）業務，由旗下元大美債20年（00679B）率先運用，透過出借債券創造額外收益，強化產品的資產配置價值。

證券出借已成為歐美大型ETF、退休基金等長期持有有價證券機構，廣泛採用的增加資產收益工具。根據標普全球研究報告，受惠於ETF規模持續成長，2026年上半年全球證券借貸收入已達88億美元，年增33%，創下歷史新高。

對應國內，投信投顧公會統計至7月底，跨國投資債券ETF規模達2.8兆，其中由美國信用擔保的美國公債，更是投資人重要的長期收益配置選擇。元大投信率先將00679B導入海外證券出借機制，透過出借基金持有標的創造額外借券收入，挹注ETF淨值並增加可分配收益來源。

道富銀行香港證券出借團隊表示，此次合作為其首度向台灣ETF提供海外證券出借服務，對台灣ETF市場成長有高度信心，未來將透過全球證券網絡與成熟風險管理經驗，協助元大投信活化海外資產運用，期望進一步提升ETF投資效益。

元大投信提醒，美債ETF收益分配來自於債息收入，固定收益性質使其價格與殖利率呈現反向關係，參與配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。