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友達個股成交第一 零股成交前五全數被 ETF 包辦
台股15日開低震盪，盤中成交量前五大有三檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾20萬張排名第二、主動中信台灣收益（00406A）逾16萬張排名第三，主動統一台股增長（00981A）逾15萬張排名第四。其他個股為友達（2409）逾22萬張排名第一，力積電（6770）逾15萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，全數被ETF包辦，包括元大台灣50（0050）有766萬，華國泰永續高股息（00878）有498萬，群益台灣精選高息（00919）有460萬，主動統一台股增長有292萬，國泰台灣科技（00881）龍頭（00881）有205萬。高股息ETF明顯受到青睞。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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