友達個股成交第一 零股成交前五全數被 ETF 包辦

財經YouTuber懶錢包自2019年開啟定期定額存股實驗，堅持「無腦買、不停扣、股利再投入」，實測7年下來累計報酬率達211.75%，總市值突破1338萬元。 邁入2026年9月，懶錢包宣布重大配置調整，正式告別過去扣款的富邦台50（006208）與富邦公司治理（00692），轉投元大台灣50（0050），並依市值比例加碼元大中型100（0051），打造覆蓋台股大盤近92%市值的全新被動投資組合。

2026-09-15 11:52