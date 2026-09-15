快訊

熱話題／死刑爭議再起！繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

救了整棟的人自己卻不治…管理員衝火場滅火倒下 住戶不捨募款

10月電價漲不漲？工業、AIDC用電傳先調整 審議會周五揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

友達個股成交第一 零股成交前五全數被 ETF 包辦

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股15日開低震盪，盤中成交量前五大有三檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾20萬張排名第二、主動中信台灣收益（00406A）逾16萬張排名第三，主動統一台股增長（00981A）逾15萬張排名第四。其他個股友達（2409）逾22萬張排名第一，力積電（6770）逾15萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，全數被ETF包辦，包括元大台灣50（0050）有766萬，華國泰永續高股息（00878）有498萬，群益台灣精選高息（00919）有460萬，主動統一台股增長有292萬，國泰台灣科技（00881）龍頭（00881）有205萬。高股息ETF明顯受到青睞。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

個股 友達 零股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股開低 個股成交前五大四檔ETF 、友達成交第一

台股重挫900點ETF爆量！00406A成交逾18萬張 下周配息提前湧現卡位買盤

00935配息1.83元、半年漲57.3%！17檔ETF除息倒數…今最後買進日

上周三大法人買超ETF 前十大主動式有七檔、這檔高達43萬張

相關新聞

0050暴跌43％怎麼退休？1000萬跑22年實測…6％提領仍剩2415萬

0050回測22年顯示，GK動態提領面對43%股災僅隔年減薪；起領率5%、6%均未耗盡資產，期末分別剩3094萬、2415萬。

不配息ETF比較好？無股息又跑輸大盤「投資人圖什麼」 總報酬才是根本

不配息ETF適合現金流穩定、稅率偏高者，但若長期績效落後大盤，複利與節稅優勢恐成空談，投資人仍須以總報酬為核心。

台股震盪第四季買什麼？00918鎖定AI、金融雙主軸…經理人曝看好族群

台股短線受CPI、油價與央行週影響震盪，00918經理人郭修誠看好第四季AI與金融雙主軸，聚焦伺服器、金控等族群。

00918配息1.75元、單次配息率破5％！存18張拚月領1萬…股海老牛更看重這件事

00918預估配息1.75元，單次配息率破5%；近2年績效80.66%，除息日9月18日、股利10月15日發放，投資人仍應留意配息變動。

AI下半場不只拚晶片！009831布局「電力＋算力＋應用」…黃仁勳揭下一波關鍵

AI投資焦點從晶片轉向算力變現，黃仁勳示警土地與電力成瓶頸；009831布局電力、硬體、軟體及應用商機。

存006208多年為何改買0050？懶錢包曝關鍵：降費後差距拉開

財經YouTuber懶錢包自2019年開啟定期定額存股實驗，堅持「無腦買、不停扣、股利再投入」，實測7年下來累計報酬率達211.75%，總市值突破1338萬元。 邁入2026年9月，懶錢包宣布重大配置調整，正式告別過去扣款的富邦台50（006208）與富邦公司治理（00692），轉投元大台灣50（0050），並依市值比例加碼元大中型100（0051），打造覆蓋台股大盤近92%市值的全新被動投資組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。