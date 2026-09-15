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台股震盪！主動式 ETF 資金轉向海外股債 8月規模雙位數成長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

市場震盪效應開始反映在投資人行為上，資產配置的行為也開始出現在主動式ETF上，投資人投資主動式ETF也開始從台股，擴大到海外股票和海外債券。

根據投信投顧公會最新資料，截至8月底，台股主動式ETF的規模較上個月增加2.43%，但受益人數首度出現下滑，較7月底減少16.5萬人降至43.23萬人。另一方面，海外股票與海外債券的主動式ETF，規模卻分別較前一個月增加漲19.47%與27.59%，顯示近期台股的市場氛圍，確實讓投資人不再一股腦地熱衷台股，也開始布局到其他資產。

摩根資產管理指出，從公開數據可知，自6月底市場波動加劇以來，台股主動式ETF成長動能已有降溫跡象，下半年以來台股主動式ETF整體規模僅增加約3%，其中8月單月貢獻2.43%的成長幅度。

此外，自主動式ETF的總受益人數在7月達到448.74萬人的階段高峰後，8月便下滑到了432.34萬人，較7月底減少16.5萬人；定期定額的戶數也從7月的31.18萬人下滑到28.86萬人，扣款金額也從6月份高峰時期的新台幣35.24億元，下滑到26.07億元。顯示過去兩個月資金淨流入台股主動式ETF的速度已明顯放緩。

值得注意的是，相較於台股主動式ETF的動能趨緩，8月底主動式海外債券ETF規模反而達239.9億元，較7月底增加27%，而主動式海外股票ETF在8月的規模單月也增加19%，顯示面對市場震盪，投資人正逐步提高主動式債券配置比重，希望藉由主動選債能力，兼顧收益機會與風險管理。

主動式ETF 就是展現主動管理的能力，尤其在面對市場震盪時，經理人會積極把握波動帶來的布局機會。主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理戴馨玲表示，8月以來該ETF已持續逢低加碼台積電（2330）、全新（2455）、廣達（2382）、信驊（5274）及華通（2313）等AI與高階電子供應鏈個股，並新增布局川湖（2059）等具長期成長潛力標的；進入9月後，則適度調節部分前期漲幅較大的持股，並增持聯電（2303）、緯創（3231）及華碩（2357）等配置，從這些選股中可看出，經理團隊都是在市場震盪的當下，趁勢聚焦在基本面改善、獲利預期上修及中期能見度提升的企業。

戴馨玲表示，儘管台股近期波動不小，長期仍看好AI、先進製程、高速傳輸及科技創新的成長趨勢，但短期市場仍受到美國10年期公債殖利率維持高檔、聯準會政策預期變化，以及中東局勢與油價波動等因素影響，預期市場波動度仍可能維持在相對高檔。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 主動式

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