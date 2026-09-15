00770多配1次！大配6元資本利得占98% 今天最後上車日

市場高度重視美國聯準會（Fed）及國內央行近期將相繼召開的利率會議，也使科技股短線波動加劇，國泰投信建議投資人，科技股面臨AI利空干擾，但長線商機不變。

觀察即將於明日（9/16）除息的ETF 國泰北美科技（00770），儘管14日台股市場明顯冷淡，00770交易量卻較上周增溫，官網公告指出，00770此次每單位配發新台幣6.00元，其中股利所得占1.67%、已實現資本利得占98.33%，收益分配發放日為10月15日。

值得關注的是，00770已於日前通知受益人，基金將改以每年8月最後一個日曆日為評價日，經經理公司作成收益分配決定後，於每年9月起第45個營業日前（含）進行分配，也就是說原本00770是每年12月底評價，在1月進行除息，但自2026年1月20日除息後，因應基金修改收益分配機制，今年才會再增加一次9月的除息日。

00770基金經理人林淑娟表示，台灣市場中的ETF眾多，而其中訂在每年1月份除息的檔數相當多，有集中及密集除息的情況。對投資人來說，00770的配息月份由1月調整至9月後，應會更有利於其年度的理財規劃，提高其長期資產配置的友善性與便利性。

00770基金經理人林淑娟也提醒，應牢記基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目和完整配息資訊都應該詳加參閱各投信的官方網站。

此外，ETF產業和成分股的長期發展性也應列入投資標的考量因素，以00770為例，儘管科技股短線波動明顯加大，但AI產業已逐漸邁向企業獲利驗證階段，隨AI模型升級、需求增加和雲端服務業者持續擴建資料中心即可看出。

00770橫跨AI晶片、記憶體、雲端運算、數位服務及消費性科技，可望掌握AI由硬體基建向應用端擴散的商機。00770成分股涵蓋微軟、輝達、蘋果、博通、美光、Meta及超微等企業，皆為北美重要科技巨頭，也是這波AI全球戰場的重要佼佼者。

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