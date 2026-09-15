台股震盪第四季買什麼？00918鎖定AI、金融雙主軸…經理人曝看好族群

市場高度重視美國聯準會（Fed）及國內央行近期將相繼召開的利率會議，也使科技股短線波動加劇，國泰投信建議投資人，科技股面臨AI利空干擾，但長線商機不變。 觀察即將於明日（9/16）除息的ETF 國泰北美科技（00770），儘管14日台股市場明顯冷淡，00770交易量卻較上周增溫，官網公告指出，00770此次每單位配發新台幣6.00元，其中股利所得占1.67%、已實現資本利得占98.33%，收益分配發放日為10月15日。 值得關注的是，00770已於日前通知受益人，基金將改以每年8月最後一個日曆日為評價日，經經理公司作成收益分配決定後，於每年9月起第45個營業日前（含）進行分配，也就是說原本00770是每年12月底評價，在1月進行

2026-09-15 12:44