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台股震盪第四季買什麼？00918鎖定AI、金融雙主軸…經理人曝看好族群
大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，隨美國8月CPI數據公布、國際油價受到地緣政治升溫影響回升，台股短線陷入量縮觀望。
加權指數在超級央行週及9月FOMC會議前夕回檔測試月線支撐。
儘管大盤短線震盪，但受惠於蘋果新機發表及上市櫃8月營收創新高，基本面依舊強勁，個股逢低承接買盤積極。
郭修誠第四季看好AI及金融相關族群：
AI電子衝鋒
AI伺服器與資料中心推升高階功率元件、散熱及組裝需求。00918 重倉配置華碩（2357）、緯穎（6669）、廣達（2382）與緯創（3231）等 AI 龍頭廠，直接吃滿 AI 算力擴充與伺服器換機潮利多。
金融族群打底
在通膨與地緣政治干擾下，非電族群展現防禦屬性。00918 精準卡位中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）及台新新光金（2887）等優質金控，00918提供穩健的下檔支撐與股息來源。
台股2026年第四季展望
|焦點產業／主題
|產業利多與發展趨勢
|00918相關成分股
|AI伺服器與組裝
|800VDC架構升級帶動供電與算力模組規格提升，出貨動能強勁。
|華碩（2357）、緯穎（6669）、廣達（2382）
|金融保險族群
|具備防禦屬性與低基期優勢，獲利穩健且配息能力佳。
|中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）
|航運與內需避險
|全球供應鏈調整與地緣政治牽動運價，具備低估值高配息效益。
|長榮（2603）、長榮航（2618）
|功率半導體與IC
|國際大廠產能緊縮與漲價效應，高階元件需求翻倍成長。
|瑞昱（2379）
資料來源：彭博、各大研究機構報告，資料日期：截至2026/9/15
面對震盪盤勢，00918透過「高股利＋高填息」雙因子篩選，在電子伺服器爆發力與金融防禦力之間取得最佳平衡。
隨9/17最後買進日逼近，建議投資人把握區間拉回機會分批卡位，兼顧領息與資本利得成長空間。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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