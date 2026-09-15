00918配息1.75元、單次配息率破5％！存18張拚月領1萬…股海老牛更看重這件事

大華優利高填息30（00918）配1.75元！但老牛更在意...

9月高股息ETF圈最熱門的數字之一，應該就是：00918 這次預估配息1.75元，比上一季多近4成，單次配息率破5%。00918股價跟股息雙創新高，很多朋友第一個反應是：「老牛，可以 抱緊處理了嗎？」

配息確實很香，但老牛看高股息ETF，從來不只問「殖利率多少？」，我更常問：「除了配息，它有沒有幫你把資產一起顧好？」

先算大家最有感的現金流。用這次1.75元年化試算：

1張一年約7,000元 平均每月約583元 想要「每月1萬元現金流」，大約需要18張

這就是老牛一直很喜歡跟大家談的概念：先把生活目標變成數字，再把數字變成張數。你不是為了「領股息」而存ETF，而是在替未來的自己，一張一張建立第二份薪水。

但老牛要提醒：18張是用這次1.75元推算的，不代表未來每季都固定配這麼多。配息可以拿來規劃現金流，但不能拿來預言未來。

真正讓老牛更注意00918的，是它的總報酬表現：

近2年績效80.66% 近3年績效144.57%

在台股綜合產業型高股息ETF中，長期績效名列第一。

高股息的重點，不是把錢從左邊口袋搬到右邊口袋。老牛真正喜歡的是：現金流有進來，資產也有機會一起長大。

而00918最近另一個讓社群討論度很高的，就是它完美「閃過奪魂巨」這件事。00918過去曾經持有國巨，而且不是小賺就跑，在持有期間國巨累積漲幅高達357%，直到今年7月指數定期調整，才把國巨從成分股中剔除。

講白一點：該吃的魚身有吃到，但魚變太貴之後就換下一桌。這其實就是ETF指數規則有趣的地方。好的ETF就有點像幫你請了一位不會跟股票談戀愛的基金經理。

符合條件就納入、漲多之後殖利率下降，不再符合規則就剔除。我們散戶很容易跟股票談感情，但ETF指數沒有人情壓力，條件符合就留下，不符合就調整，幫你做最難做到的事：有紀律地汰弱留強。

所以1.75元是不是最大亮點？老牛反而會說：

配息只是門面，長期績效與選股換股機制，才是我真正會繼續觀察的地方。

想參與這次配息的朋友，把時間記一下：

最後買進日：9月17日 除息交易日：9月18日 股利發放日：10月15日

不用為了領一次股息急著追價，先想清楚自己的目標。如果目標是退休後每月多1萬元現金流，就把18張當成里程碑，一張、一張慢慢累積。

你現在00918存到幾張了？

距離自己的「每月1萬元現金流」，還差幾張？

◎本文獲 股海老牛 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。