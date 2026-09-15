AI下半場不只拚晶片！009831布局「電力＋算力＋應用」…黃仁勳揭下一波關鍵

全球AI產業投資主軸正出現轉變。隨著算力基礎建設快速擴張，市場焦點已從前期「把算力蓋出來」，逐步轉向如何「把算力用出去」。法人指出，AI下半場關鍵將不再只是晶片、伺服器與資料中心，而是軟體與應用端能否成功實現「算力變現」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳9月10日出席科技會議時表示，AI基礎建設仍處於早期階段，需求與建置規模持續攀升，但目前最大的限制已不是零組件供給，而是資料中心所需的土地、電力與廠房空間。

市場認為，這也代表AI硬體供應鏈瓶頸正逐漸舒緩。FT核心AI電力算力ETF（009831）基金經理人江明鴻指出，台股這波AI行情主要由晶圓代工、AI伺服器、散熱與電源等族群帶動，但隨基期墊高，硬體成長動能可能逐步放緩，下一階段將觀察企業能否把龐大算力真正轉化為營收與獲利。

黃仁勳也提到，未來AI運算模式將不再只是單次問答，而是由數千億個AI代理（Agent）進行持續、自動化運算，代表AI需求將從短期互動，轉向長時間、常態化運作，進一步提升軟體與應用服務的重要性。

輝達財務長Kress日前也透露，目前超大型雲端業者以外的企業、工業與新型雲端客戶，已占輝達資料中心業務約一半。以資料中心部門營收單季890億美元營收估算，約400億美元來自企業端需求，顯示AI應用正從大型科技公司逐步擴散至各產業。

黃仁勳今年3月曾提出「AI五層蛋糕（AI is a 5 Layer Cake）」概念，由下而上分別為能源、晶片、基礎設施、模型與應用。法人認為，最能創造高附加價值的，仍是最上層的AI應用服務。

不過，AI發展背後的電力需求仍是長期挑戰。根據高盛證券與微軟資料，單次Gemini查詢耗電量約為傳統Google搜尋的10倍，未來代理型AI普及後，用電需求還可能進一步暴增6倍。

看好AI產業從硬體延伸至電力、軟體與應用商機，富蘭克林華美投信推出「FT核心AI電力算力ETF」（009831），追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，布局電力供應鏈、硬體、軟體及應用領域，預計10月5日至8日募集、10月29日掛牌。

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